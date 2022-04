¿Adiós al Scudetto? Napoli perdió en casa frente a Fiorentina y complicó el titulo italiano

El Napoli ve cómo sus opciones de levantar el 'Scudetto' se ven mermadas tras sucumbir este domingo en casa ante el Fiorentina (2-3) en un partido muy igualado y abierto en el ambos pudieron recoger los tres puntos en esta trigésima segunda jornada de la Serie A.

El partido de la jornada se vivió en el Diego Armando Maradona, lleno hasta la bandera. La afición 'partenopea' no falló a la cita en un momento clave de la temporada y quiso ayudar a su equipo a estar más cerca de la gloria. Pero no pudo ser, el Napoli no sumó en casa en un partido loco y se aleja de la gesta.

Empezó muy bien el conjunto local, dirigido por Spalletti. Empujando, llevando la iniciativa, generando peligro y siendo superior. Sin embargo, no fue capaz de convertir esa superioridad en el arranque inicial en gol. Y la 'Fiore' fue creciendo, despertando poco a poco, azuzada por un gran Nico González.

De hecho, el argentino sorprendió a la hinchada y abrió el marcador con un zurdazo desde dentro del área directo a la escuadra en una jugada mal defendida por la zaga local. Enmudeció el Diego Armando Maradona.

Los nervios empezaron a florecer. El vértigo que da estar tan arriba en la tabla y lo que supone una derrota empezó a manifestarse. Prisas, errores no forzados, protestas... No gestionó bien el Nápoles.

Pero en la segunda parte apareció Mertens, desde el banquillo, que cambió la cara al equipo y con un gol señaló el camino a seguir. La grada volvió a creer, equipo y afición eran uno pero el conjunto 'Viola' asestó otro golpe inesperado.

Mandaba el Nápoles, pero en una contra, orquestada de nuevo por González, llegó el segundo. Ikoné cruzó el balón para que Ospina no pudiera llegar y el espíritu de remontada que reinaba en Nápoles se esfumó. No reaccionaron los locales, y el brasileño Arthur Cabral sentenció en otro contragolpe.

Osimhen, Lozano y Mertens no dejaron de creer. El ariete nigeriano consiguió recortar distancias en los minutos finales con un derechazo a la escuadra que avivó el partido. Se volvió de ida y vuelta y pudo pasar de todo, mandó el Nápoles en este tramo pero la 'Fiore' aprovechó los huecos para correr. El resultado no se movió.

El Nápoles puede haber retirado su candidatura a levantar el 'Scudetto', se queda tercero a un punto del líder y empatado a puntos con el Inter, aunque ambos tienen un partido menos. A falta de seis jornadas todo puede pasar.

La 'Fiore', por su parte, adelanta al Atalanta y se queda séptima con 53 puntos, a uno del Roma -con un partido menos- y a dos del Lazio, en Liga Europa.

