Así se vivió el 5-0 de Colombia contra Argentina en las Eliminatorias del Mundial 94'

Fue un domingo, 5 de septiembre, de 1993, cuando la historia del fútbol colombiano cambió para siempre en el estadio Monumental en Buenos Aires, Argentina , pues ese día el combinado nacional se clasificó para el Mundial de Estados Unidos 94' con un resultado 5-0 que quedó en la memoria de millones para siempre.

Dicho compromiso tuvo un sabor doble de victoria para Colombia. Días antes del partido el histórico Diego Armando Maradona encendió los colores de los aficionados de la 'Tricolor' cuando él dijo que Argentina siempre estaría por encima del combinado cafetero.

Según Wilson Pérez, lateral de la Selección Colombia en ese partido, aseguró en diálogo con Blog Deportivo que eso le dio un plus extra al equipo para dar lo mejor de sí en el terreno del Monumental de Buenos Aires.

Selección Colombia 5-0 a Argentina. Foto: captura de pantalla video YouTube.

“Son tantas cosas que se le pasan a uno por la mente. Cuando llegamos a Argentina estábamos un poco intranquilos en la noche, los argentinos estaban el hotel haciendo bulla tratando no dejar de dormir y metiendo presión. Al otro día en el estadio, algo primordial fue que Colombia no tenía la oportunidad de hacer calentamiento fuera del camerino, pero ese día ‘Barrabas’ Gómez nos dijo que saliéramos a la cancha, que vayan y nos puteen para sacar presión. Y bueno, las cosas se nos dieron y fue un partido inolvidable, este día y esta fecha existirá en la memoria de nosotros”, contó Wilson Pérez.

Fueron tres los autores de los goles de esa noche histórica en Buenos Aires: Freddy Rincón (2), ‘Tren’ Valencia (1) y Faustino ‘Tino’ Asprilla’ (2), quien en diálogo con Blog Deportivo dijo que vencer a Argentina tuvo varios aspectos inolvidables como cuando él salió solo al terreno de juego y fue sombra de insultos.

“Sirvió para que la gente el estadio se desahogará antes del partido. Cuando salí fue la chiflada más grande que me han dado en un estadio, y así me empezaron a decirme ‘los colombianos’, ‘son todos negros’, ‘son todos put*’, me dicen. Y yo, ¿sí?, esperen y verán. En ese momento me suena el celular y me dicen ‘entraté que te están gritando de todo’, entonces yo dije que voy a hacer dos goles, pero en realidad no tenía ni idea si los iba a hacer”, contó el ‘Tino’ Asprilla.

Ambos jugadores dijeron que la Selección Colombia nunca olvidará este día, que todos los años reviven todos los integrantes de esa noche histórica en Argentina. Jugadores como Víctor Hugo Aristizábal, Carlos 'El Pibe' Valderrama', entre otros, siguen sintiéndose orgullosos de ese día.

