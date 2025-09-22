Balón de Oro: Real Madrid decidió no asistir a la gala; ¿qué pasó?

El Real Madrid de Kylian Mbappé, que jugará el martes ante el Levante en la sexta jornada de LaLiga, no enviará una delegación a la ceremonia del Balón de Oro, según informaron este lunes fuentes cercanas a la organización.

La posición del club blanco sigue siendo la de dejar que sus jugadores asistan a título personal si así lo desean, prosiguió la misma fuente, quien aseguró en cambio que la escocesa Caroline Weir, que figura entre las nominadas al Balón de Oro femenino, sí viajará a París.

Pero, la plantilla del equipo masculino, centrada en su encuentro liguero no se desplazará a la capital francesa, según el deseo de su entrenador Xabi Alonso.

"Tenemos mañana partido en Levante y cada partido es muy importante. Mi cabeza no está en eso, cero. Está solo en el Levante", afirmó en rueda de prensa previa al partido que disputará en el Ciutat de Valencia.



Mbappé celebra gol con el Real Madrid en el 2025 Foto: AFP

Contactado por la AFP, el Real Madrid no confirmó ni desmintió su presencia en el evento.

Kylian Mbappé ya había informado el martes de la semana pasada, tras la victoria contra el Marsella (2-1) en la Liga de Campeones, que no asistiría para recibir su trofeo Gerd Müller como máximo goleador de la temporada.

La temporada pasada, el Real Madrid boicoteó la ceremonia al enterarse que el prestigioso premio iba a ser para el español del Manchester City Rodri Hernández, en lugar de su jugador brasileño, Vinícius.

Esa noche, no obstante, los merengues contaban con numerosas nominaciones, recibiendo incluso los títulos de máximo goleador para Mbappé (empatado con Harry Kane) y el de mejor entrenador, Carlo Ancelotti.