Ban Ki-moon pidió a Corea del Norte cesar los "actos desestabilizadores"

"El secretario general obviamente sigue muy preocupado por la situación en la península de Corea", dijo su portavoz, Stéphane Dujarric, preguntado por esta acción militar del régimen de Kim Jong-un.

Ban, señaló el portavoz, "vuelve a llamar a la República Popular Democrática de Corea a regresar a un total cumplimiento de las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad y a cesar los actos desestabilizadores como el lanzamiento hoy de dos misiles".

Dujarric dijo que la ONU está siguiendo de cerca la situación y se mantiene en contacto con "todas las partes interesadas".

Además, reiteró el "compromiso del secretario general a trabajar por la paz y la estabilidad en la península de Corea".

Corea del Norte reavivó la tensión al lanzar al mar dos potentes misiles de corto alcance, en un momento de fuerte tensión después de las últimas sanciones internacionales impuestas contra Pyongyang por sus pruebas nucleares y de misiles y los ejercicios militares en la región que desarrollan EE.UU. y la vecina Corea del Sur.

-A pesar del llamado de las Farc de los últimos días, el Gobierno se mantiene en que no iniciará los diálogos de paz con el ELN hasta que esa guerrilla no libere a los secuestrados que tiene en su poder y no cese los ataques terroristas.

-La ministra de Minas, María Lorena Gutiérrez, aseguró que los cargos adicionales que genere la crisis energética en el país no los van a pagar los ciudadanos.

-A pesar del fenómeno de ‘El Niño’, el sector que más apalancó el crecimiento económico en el último trimestre de 2015 fue el agro que creció al 4,8%.

-Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, anunció la construcción del tanque de almacenamiento más grande de Suramérica en Barranquilla.

-Uber respondió a la Secretaría de Movilidad de Bogotá que calificó el servicio de ilegal y llamó a los ciudadanos a no utilizar la plataforma para asistir al Stereo Picnic ni al concierto de este jueves de los Rolling Stones.