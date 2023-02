Carmelo Valencia, a sus 38 años, busca cumplir sus sueños terminando sus estudios: "Estoy feliz"

Después de un año de altas y bajas, en diciembre de 2022 el jugador Carmelo Valencia anunció su retiro del fútbol profesional, agradeciéndole al Junior de Barranquilla por recibirlo en el último año de su carrera y ahora mira el futuro con el objetivo de convertirse en profesional académico.

"La verdad era un sueño que tenía aplazado, siempre he sido un soñador y tuve la posibilidad de hacerlo virtual, pero no me gusta, prefiero presencial. Tengo un gran ejemplo: mi padre, en el 97, a sus 40 años, se metió a terminar el bachillerato y se le metió en la cabeza que tenía que ser abogado; terminó el bachillerato, estudió derecho y hoy tiene dos especializaciones con una experiencia de 16 años", contó 'Tutunendo' Valencia en diálogo con Blog Deportivo.

Carmelo Valencia se encuentra estudiando sexto de bachillerato y espera que en tres años pueda tener su título profesional, pero, primero, el deseo del exjugador es prepararse bien con todos sus estudios para sacar un buen puntaje en las pruebas Icfes y así conseguir un cupo en una universidad para avanzar en su carrera profesional por su deseo de estudiar administración de empresas.

"Hace dos-tres días la profesora nos dice que nos paremos allá para tomarnos la foto y me pareció chévere, la puse en mis redes con: "Disfrutando esta etapa de la vida". Y es muy bonito (...) Es un mensaje para los niños porque ahora estoy validando con muchachos de 14 años que son bastantes tremendos cuando deberían estar en su jornada normal", expresó.

En este momento, se encuentra estudiando español, química, biología, educación física y matemáticas; Valencia aseguró que no le da pena preguntar mil veces, de ser necesario, para aprender todo de forma correcta para poder cumplir sus sueños.

"Un colegio me daba el certificado y me dijeron que 9, 10 y 11 se podía en un año, pero así no me gustaba, tan acelerado, porque prefiero hacerlo de forma correcta", finalizó.