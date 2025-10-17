¿Colombia no tendrá árbitros en el Mundial 2026? Esto sucedió en el proceso de selección

La posibilidad de que Colombia tenga representación arbitral en el Mundial de 2026 parece haberse esfumado. Según explicó el analista Jorge Ramírez en entrevista con Blog Deportivo, de Blu Radio, la Fifa ya estaría en la fase final de su proceso de selección y ningún árbitro colombiano figura entre los convocados para los últimos torneos de observación. Esto, dijo, es una señal clara de que el país no tendrá jueces en la próxima Copa del Mundo.

Ramírez explicó que en la Copa Árabe, que es considerado el último escenario de evaluación previo a la designación final de árbitros para el Mundial, tampoco aparece ningún árbitro colombiano.

“La Fifa ha venido fogueando a los árbitros que asistieron al seminario de Miami. Algunos participaron en el Mundial de Clubes y otros en el Mundial Sub-20”, agregó.

Sin embargo, recordó que el colombiano Andrés Rojas, quien estuvo presente en el Sub-20, no dirigió ningún partido, y ahora, junto a Alexander Ospina, habría quedado fuera del radar de la entidad internacional.



Andrés Rojas, árbitro colombiano Foto: AFP

“Por análisis y analogía podríamos decir que no vamos a tener árbitros colombianos en la Copa del Mundo”, lamentó Ramírez.

En contraste, mencionó que sí fueron convocados jueces de otros países del continente, como el paraguayo Juan Gabriel Benítez y un árbitro chileno, quienes tampoco habían estado en torneos anteriores, pero que fueron incluidos en esta última fase de evaluación.

Publicidad

El analista también cuestionó el trabajo de la actual Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol. De hecho, recordó que la actual comisión el último árbitro colombiano que estuvo en una Copa del Mundo de la Fifa fue Wilmar Roldán en Rusia 2018. Asimismo, criticó que, pese a las inversiones de la Fifa y de la FCF en programas de capacitación, cursos VAR y pretemporadas arbitrales, los resultados no se han traducido en mejoras de nivel ni en consistencia en el desempeño de los jueces nacionales.

Finalmente, Ramírez señaló que en Colombia existe un problema estructural en la formación arbitral porque "no hay un concepto ni un lineamiento claro que los árbitros puedan seguir. En otros países hay coherencia y consistencia, mientras que en Colombia los árbitros son inconsistentes”, concluyó.