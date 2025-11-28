Colombia será sede la final de la Copa Sudamericana 2026: esta es la ciudad

Lo que era un sueño para Colombia, se hizo realidad este 28 de noviembre. En una reunión en donde participaron Alejandro Domínguez, Ramón Jesurún y Alejandro Char, presidentes de la Conmebol, Federación Colombiana de Fútbol y Barranquilla, respectivamente, confirmando que el país recibirá la gran final de la Copa Sudamericana 2026.

Será justamente Barranquilla la que reciba este torneo internacional en el estadio Metropolitano Roberto Mélendez. Una apuesta, que, según el alcalde Char, amplía y confirma la importancia cultural de la administración de que la ciudad sea la casa de grandes espectáculos de nivel internacional, palabras que replicó Domínguez con alegría al confirmar la noticia.

Así sería la nueva fachada del estadio Metropolitano de Barranquilla. Tomado de X @AlejandroChar

"Es de inmensa alegría llevar esta final a nuestra ciudad. Gracias a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y a todo el comité de la Conmebol, gracias por su apoyo y confianza", expresó Char en su cuenta de X.

Asimismo, Domínguez agradeció el compromiso de la ciudad por el fútbol sudamericano y, por eso, en una decisión unánime se le dio la sede a la capital del Atlántico para ser la casa de uno de los torneos más importantes de la Conmebol.



"Sabemos el amor del barranquillero, el colombiano y todos por el fútbol sudamericano. Al igual que sabemos el cariño de los sudamericanos por esa ciudad tan bella", dijo Domínguez.

En ese orden de ideas, la arenosa respirará fútbol en noviembre de 2026 cuando reciba a los dos mejores equipos de ese torneo, los cuales se definirán en el transcurso de ese año.

No es la primera vez que la ciudad apunta a grandes espectáculos, pues en su momento estuvo muy cerca de ser casa de la Fórmula 1 y solo faltó un detalle para que eso se hiciera realidad. Además, para albergar esta final, la Alcaldía comenzará la remodelación a nivel europeo del Metropolitano.

Panorámica de Barranquilla. Foto: Booking.