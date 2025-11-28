En vivo
Colombia será sede la final de la Copa Sudamericana 2026: esta es la ciudad

Colombia será sede la final de la Copa Sudamericana 2026: esta es la ciudad

La noticia se hizo de la mano de Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, y Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

