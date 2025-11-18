En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Verónica Alcocer
Caída de X
Señorita Colombia
Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Colombia vs. Australia, EN VIVO: vea online y gratis este duelo amistoso
EN VIVO

Colombia vs. Australia, EN VIVO: vea online y gratis este duelo amistoso

La Tricolor disputará su último partido de 2025 y espera cerrar el año con broche de oro con una victoria en este cuarto partido amistoso de cara al Mundial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad