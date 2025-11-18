Colombia vs. Australia, EN VIVO: vea online y gratis este duelo amistoso

Último partido de la Selección Colombia HOY martes, 18 de noviembre, en este 2025. La Tricolor se enfrentará a Australia en su cuarto partido amistoso de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, luego de la victoria frente a Nueva Zelanda en Miami.

Este duelo de la Selección Colombia vs. Australia será importante en los planes de Néstor Lorenzo, pues le permiten ajustar detalles en el equipo y darle oportunidad a caras nuevas para lista final con la que viajará a territorio estadounidense a enfrentar la Copa del Mundo.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia Foto: AFP

¿A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Australia?

Desde las 8:30 de la noche de este martes, 18 de noviembre, correrá la pelota en Nueva York para este choque entre Colombia y Australia. El cuarto y último amistoso del 2025 para la Tricolor.



Así podrá ver EN VIVO y gratis a la Selección Colombia HOY

Desde las 8:00 de la noche, a través de la señal de 89.9 FM y el canal de YouTube de Blu Radio, el equipo de Blog Deportivo traerá todas las emociones de este apasionante choque amistoso por la fecha FIFA de cara al Mundial.

Asimismo, tendrá otras dos alternativas que ofrece Caracol Televisión del lado de todo un equipo de expertos:



Gol Caracol: la transmisión oficial del partido, a través de Caracol TV.

la transmisión oficial del partido, a través de Caracol TV. Ditu: la app gratuita de streaming que trae el compromiso sin ningún costo.

Últimos partidos de la Selección Colombia

Amistoso FIFA | Colombia 2-1 Nueva Zelanda.

Amistoso FIFA | Colombia 0-0 Canadá.

Amistoso FIFA | México 0-4 Colombia.

Eliminatorias Sudamericana | Venezuela 3-6 Colombia.

Convocados Selección Colombia HOY

Álvaro Angulo — Pumas (MEX)

Álvaro Montero — Vélez Sarsfield (ARG)

Camilo Vargas — Atlas F.C. (MEX)

Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama (BRA)

Carlos Cuesta — Vasco da Gama (BRA)

Daniel Muñoz — Crystal Palace F.C (ENG)

Dávinson Sánchez — Galatasaray S.K. (TUR)

David Ospina — Atlético Nacional (COL)

Gustavo Puerta — Racing de Santander (ESP)

James Rodríguez — Club León (MEX)

Jefferson Lerma — Crystal Palace F.C. (ENG)

Jhon Arias — Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Jhon Córdoba — F.C. Krasnodar (RUS)

Jhon Lucumí — Bologna F.C. (ITA)

Johan Carbonero — Internacional SC (BRA)

Johan Mojica — R.C.D Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal — Flamengo (BRA)

Juan Camilo Portilla — C.A. Talleres (ARG)

Kevin Castaño — River Plate (ARG)

Luis Díaz — F.C. Bayern Múnich (GER)

Luis Suárez — Sporting C.P. (POR)

Rafael Santos Borré — Internacional SC (BRA)

Richard Ríos — S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias — E.C. Bahía (BRA)

Yáser Asprilla — Girona F.C. (ESP)

Yerry Mina — Cagliari Calcio (ITA)

Posibles alineaciones Colombia vs. Australia