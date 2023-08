Conmebol definió horarios para las primeras dos jornadas de eliminatorias al Mundial de 2026

La Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol ) estableció los horarios en los que se disputarán, en septiembre próximo, las dos primeras fechas de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cuándo debuta la Selección Colombia en eliminatorias?

De acuerdo con el anuncio del ente recto del fútbol en Sudamérica, el debut de la Selección Colombia en las eliminatorias será el próximo 7 de septiembre (jueves), a partir de las 6:00 de la tarde, cuando enfrenta a su similar de Venezuela en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Ese mismo día, por la primera fecha, se jugarán también los partidos Paraguay vs. Perú y Argentina vs. Ecuador, mientras que al día siguiente -8 de septiembre- completarán la jornada Uruguay vs. Chile y Brasil vs. Bolivia.

Así se jugarán las dos primeras fechas de las eliminatorias al Mundial de 2026

Cabe recordar que, para el Mundial de 2026, gracias a la ampliación de equipos participantes establecida por la FIFA, Sudamérica contará con 6 cupos directos a la cita orbital, mientras que el séptimo clasificado jugará repechaje.