"Contra la gente de Ibagué no tengo nada": Daniel Cataño habló de lo sucedido en el Murillo Toro

Con un estadio Nemesio Camacho El Campín completamente azul, el cuadro de Alberto Gamero consiguió la clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores después de vencer a Universidad Católica . Millonarios tuvo una sola figura: Daniel Cataño, quien anotó un golazo en el segundo tiempo para el triunfo albiazul.

"Anotar es bonito y más porque significaba la clasificación. Más que una revancha, lo veo como una bendición por los momentos difíciles que he vivido últimamente", expresó el futbolista en diálogo con Blog Deportivo

Cabe recordar que el jugador ha tenido un 2023 agitado después de lo que vivió en Ibagué con un aficionado del Deportes Tolima, quien lo culpó y atacó por supuestamente hacer perder al equipo vinotinto ante Atlético Nacional en 2022.

"Contra la gente de Ibagué no tengo nada. Mi hija nació allá, en un momento tuve un negocio allá y me apoyaron. Deportivamente crecí con el Tolima y salí campeón (...) Lo que me dolió a mí fue que se pusiera en tela de juicio mi profesionalismo y aseguraran que yo me vendí cuando no fue así", puntualizó Cataño en Blu Radio.

Asimismo, el volante dijo que este tipo de actos no deben reproducirse en los estadios del fútbol colombiano y las personas deben entender que nadie es perfecto y de igual forma son cosas que pasan.

"Yo me quedo con lo bonito del Deporte Tolima, fueron muchos años que estuve allá (...) Yo he sido muy respetuoso con ese tema y cuando me bajo del bus en Ibagué con Millonarios, yo solo les tiré un besito, nada más. Hubo un tema importante en este tema de rivalidad y es que una persona creó un Twitter falso con todas mis fotos, pero con una información diferente", añadió.

Ahora, el volante se encuentra tranquilo por su sanción en la Liga BetPlay y piensa que está siendo cuidado para enfrentar a Atlético Mineiro y ya llegará el momento de volver a los estadios del fútbol colombianos.

"Los culpables somos todos, la misma gente se encarga de crear cizaña a los demás", finalizó.