"Brasil es la favorita a ganar la Copa América, pero queremos hacer historia": Daniela Montoya

La experimentada centrocampista Daniela Montoya afirmó este miércoles que Colombia quiere "seguir haciendo historia" en la Copa América Femenina , en la que disputará en casa el título este sábado en la final contra la favorita Brasil .

"Obviamente ellas son las favoritas a ganar la Copa América, pero para el fútbol tiene estas oportunidades y Dios nos la está dando. Nosotras queremos seguir haciendo historia aquí en nuestro país", dijo a los periodistas.

Para la capitana, los galones de sus rivales no intimidan a Colombia . "Yo veo un equipo muy seguro, muy tranquilo y que merece esta copa", expresó la futbolista de 31 años.

La jugadora del Junior de Barranquilla dijo que Colombia conoce el juego de cada una de las brasileñas y destacó el trabajo que ha hecho la entrenadora sueca Pia Sundhage al frente de la Canarinha.

Con su triunfo por 1-0 sobre Argentina el lunes, la selección cafetera consiguió la clasificación a la final de la Copa América, a los Juegos Olímpicos de París 2024 y al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, pero Montoya es optimista y confía en que puedan ganar también el torneo continental.

"Felices por lo que logramos, aún nos queda un paso, que es el más importante, que es la final y obviamente estamos concentradas, enfocadas. Todo el país está deseando poder alzar esa copa", expresó.

La centrocampista también aseguró el equipo está "enfocado, muy mentalizado", en levantar el título y que esta es la gran oportunidad para hacerlo ante un rival que conocen a la perfección.

"Hemos tenido la oportunidad de enfrentarlas en varias copas América, en partidos definitivos, así como a otros rivales que están en el top mundial de fútbol femenino. Pero yo siempre he dicho en la cancha, somos 11 contra 11 y los estados de ánimo en el fútbol son muy importantes", dijo al valorar que están motivadas.

Montoya expresó que el equipo ha "venido mejorando mucho" partido tras partido y explicó que eran conscientes de que la semifinal contra Argentina iba a ser "muy difícil".

"Fue un rival muy difícil, obviamente también a una en la cabeza le pasan muchas cosas, hay presión por muchos factores, pero el equipo siempre ha estado con esa convicción y el fútbol es de disfrutar. Esto, yo digo, que no es la vida ni la muerte, entonces hay que salir a hacer las cosas bien", aseguró.

Es por ello que confía que ante Brasil estén "muy finas": "vamos a estar muy bien, vamos a darla toda y el estadio va a estar a full para que ese sea nuestro gran apoyo".

La clasificación a los Olímpicos también es especial para la veterana centrocampista, pues ella fue uno de los pilares del equipo clasificó a Río 2016 pero no pudo disputar la competencia porque el técnico de la época decidió no tenerla en cuenta.

"Es algo muy especial (haber clasificado). Sinceramente fue un momento muy difícil para mí, era algo que anhelaba, luché por estar en los Olímpicos de Río. Cuando terminó el partido (contra Argentina) no me la creí, todavía no me la sigo creyendo, y obviamente disfruto el momento, creo que es algo único", apuntó Montoya, que quiere seguir siendo figura de la selección colombiana.

