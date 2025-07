Katherine Tapia revela el mensaje que le escribió ídolo de la selección tras llegar a la final

La arquera titular de la Selección Colombia femenina, Katherine Tapia, no solo se ha ganado el corazón de los hinchas con su actuación en la Copa América, sino que también ha recibido el respaldo de figuras históricas del fútbol nacional.

En entrevista con Blog Deportivo, Tapia reveló con emoción el mensaje que le envió René Higuita, el histórico arquero de la Selección Colombia, quien le escribió después de haber sido figura en la semifinal contra Argentina e, incluso, tapar un penal a las albicelestes para así ganar la serie 5-4.

"Me escribió René Higuita. Siempre ha sido como un papá para mí porque pues tuve la fortuna de entrenar con él en Atlético Nacional y me escribió, me dijo: 'Felicitaciones Kathe, vamos que te lo mereces, el título Dios te lo guarde y te dé lo necesario para sortear el juego de la vida de la mejor manera. Un abrazo fuerte, cualquier cosa que necesite con los penales solo avísame”, contó la portera de 32 años.

Este respaldo llega en uno de sus mejores momentos de su carrera, justo cuando se convirtió en la heroína de Colombia al atajar un penal clave en la semifinal frente a Argentina, asegurando el paso del equipo a la gran final y, de paso, la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.



Tapia estudió los penales contra Argentina

La exinegrante del Esmad también compartió detalles de su preparación para la tanda de penales. Aseguró que estudió meticulosamente a las rivales con ayuda del cuerpo técnico de la selección y del analista de video de Palmeiras, su club en Brasil. Aunque no podía consultar sus anotaciones durante el partido, memorizó los datos y confió en su instinto y experiencia.

De hecho, en el caso de la jugada de ataque de Yamila Rodríguez, la jugadora argentina que intentó vencerla, supo anticipar sus movimientos y "cerrarle" el ángulo de disparo por su etapa en Palmeiras, pues ya conocía su manera de definir.

Katherine Tapia, la figura de Colombia en los penales contra Argentina en la Copa América Foto: AFP

Más allá de lo deportivo, Katherine Tapia se mostró agradecida por el camino recorrido, recordando que hace un año fue duramente criticada y hasta se perdió el Mundial de la Fifa. Sin embargo, su resiliencia la ha llevado a ser figura indiscutible en este torneo. Con su estilo disciplinado, heredado en parte de su paso por la Policía Nacional, Tapia aseguró que está lista para dar el último paso: ganar la final y traer por primera vez la Copa América femenina a Colombia.

Mi mamá dice que estoy remendada, llena de cintas, pero todo ha valido la pena por este sueño que estamos cerca de cumplir concluyó emocionada.