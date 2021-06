¿Qué dijo Pitana? Conmebol revela audio del VAR de polémico gol de Brasil

Esta madrugada la Conmebol publicó el audio de la actuación del VAR en la polémica jugada que permitió que Brasil empatara el partido ante Colombia por la Copa América.

En el minuto 77 de juego, en el estadio Nilson Santos de Río de Janeiro, el balón toca al árbitro y queda en poder del equipo atacante. El árbitro argentino Néstor Pitana, en vez de parar el partido, continuó la jugada y terminó en el gol de Brasil.

El árbitro, un poco confundido, consultó al VAR y validó gol. El VAR, según el análisis de la jugada, publicada por Conmebol, le respondió que el gol era legítimo, incluso luego de revisar que no hubiese fuera de lugar.

"El árbitro permite que el juego continúe, tomando una decisión que se ajusta a las reglas de juego", dice la presentación de la Conmebol, que seguidamente presenta la conversación que tuvieron Pitana con su asistentes del VAR. Según la Conmebol, el gol fue legítimo, primero, porque después de golpear a Pitana no se inició una jugada prometedora (el jugador la tiró a un costado), porque el balón no entró directamente a la portería y no paró a Colombia.

- Asistente Var: Te pegó, te pegó.

- Pitana: Sigo, sigo, sigo.

- Asistente Var: Gol

- Pitana: Porque sigue teniendo él.

-Asistente Var: para atrás, para atrás

Luego de revisar, cuadro a cuadro, los asistentes del Var dicen:

- Asistente Var: Dame el inverso para ver el recorrido del balón. Sigue, pero hay que ver el impacto. Vamos Néstor, gol confirmado. Tiene que cambiar de posesión, pero la tenían ellos.

-Néstor Pitana: Tiene que cambiar la posesión

-Asistente VAR: pero la regla dice que si la pelota no la sigue teniendo el mismo equipo. Eso es lo que estuvieron analizando.

Néstor Pitana: Es así la regla

Este es el audio publicado: