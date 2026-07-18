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Así fue el banderazo de hinchas argentinos en Nueva York previo a la final del Mundial

Miles de aficionados argentinos se reunieron en Times Square para alentar a la Albiceleste antes de la final del Mundial 2026 frente a España.

Miles de hinchas argentinos se reúnen en Times Square y protagonizan un banderazo antes de la final del Mundial 2026.
Miles de hinchas argentinos se reúnen en Times Square y protagonizan un banderazo antes de la final del Mundial 2026. Foto: Conmebol.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de jul, 2026

La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 ya se vive con intensidad en Nueva York. A pocas horas del partido por el título, miles de hinchas argentinos se congregaron en Times Square, donde protagonizaron un popular banderazo para expresar su respaldo a la 'La Scaloneta' antes del duelo definitivo frente a España.

Con camisetas albicelestes, banderas, bombos y cánticos, la hinchada Argentina transformó uno de los lugares más emblemáticos de Manhattan en un escenario dominado por los colores argentinos. La concentración reunió a hinchas llegados desde distintos puntos y llamó la atención de residentes y turistas que transitaban por la zona.

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026 entre Argentina y España?

El partido por el título se disputará este domingo 19 de julio, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), en el MetLife Stadium, ubicado entre Nueva York y Nueva Jersey.

Argentina intentará defender el título conquistado en Qatar 2022, mientras que España aspira a sumar una nueva estrella a su palmarés.

¿Qué está en juego para Argentina y España?

La Albiceleste afrontará la final con la posibilidad de conquistar su segundo Mundial consecutivo, un logro que, de conseguirse, igualaría las rachas alcanzadas anteriormente por Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).

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Además, Argentina buscará levantar su cuarta Copa del Mundo, lo que le permitiría igualar a Alemania e Italia en el listado de selecciones con más títulos y quedar a solo uno de Brasil, el máximo campeón de la historia con cinco conquistas.

Por su parte, Lionel Messi tendrá la oportunidad de buscar su segunda Copa del Mundo, mientras que España intentará conquistar el segundo título mundial de su historia, después del conseguido en Sudáfrica 2010.

Con todo el colorido argentino, el ambiente previo ya refleja la expectativa que genera una final de la Copa del Mundo, la pasión futbolera a todo dar en las horas previas al partido.

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