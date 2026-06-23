Clasificados Mundial 2026: estas son las selecciones en dieciseisavos de final

Este martes se da por terminada la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que, hasta ahora, ha dejado una gran competencia con momentos inolvidables para la historia de la competencia y a los primeros clasificados a la ronda de dieciseisavos de final.

La más destacada, sin duda, ha sido Francia. Los ‘galos’ no han sufrido para lograr la clasificación y han sido ampliamente superiores a sus rivales con goleadas incluidas; mismo caso con Argentina que, gracias a Messi, no ha recibido ni si quiera un gol en lo que se ha jugado de esta Copa del Mundo.

También se han destacado México y Estados Unidos como anfitrionas al hacer “respetar la casa” para clasificarse rápidamente para la próxima ronda, o la superioridad de Alemania, pese a sufrir contra Costa de Marfil y conseguir la victoria hasta el último minuto.

México gana // Foto: AFP

¿Cuáles son las selecciones clasificadas a dieciseisavos de final?

Hasta el momento solo seis selecciones han asegurado su cupo en la próxima ronda, mientras que las demás deberán esperar hasta la última fecha para asegurarla al 100 %. Estos son los clasificados:



México Estados Unidos Alemania Argentina Francia Noruega

¿Qué le falta a Colombia para clasificar?

La selección cafetera solo se encuentra a una victoria de meterse a la próxima ronda de la competencia, incluso, de poder asegurarse la primera posición del grupo si los resultados se le dan.



Si gana este martes, 23 de junio, frente a República del Congo, la Tricolor tendrá su clasificación asegurada a dieciseisavos al igual que la 1 o 2 posición del grupo, por lo que enfrentaría a un mejor tercero al segundo del grupo de Inglaterra y Croacia.

El combinado nacional depende de sí mismo al 100 % para asegurar su presencia en la próxima ronda de la competencia.