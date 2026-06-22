Colombia vs. Uzbekistán rompe récords de audiencia en Gol Caracol y Ditu

La victoria de la selección Colombia por 3-1 frente a Uzbekistán en su estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo generó expectativa entre los aficionados, sino que también se convirtió en uno de los fenómenos televisivos y digitales más importantes registrados en el país durante los últimos ciclos mundialistas. La transmisión realizada por Gol Caracol alcanzó cifras de audiencia que consolidan el interés de los colombianos por acompañar a la Tricolor en la máxima cita del fútbol internacional.

De acuerdo con datos reportados por IBOPE, la emisión del compromiso logró un share de 72,7 %, lo que significa que cerca de siete de cada diez televisores encendidos y sintonizados en el partido estaban conectados con Caracol Televisión. Además, registró un rating de 23,9 % y un alcance del 34 %, equivalente a más de 16 millones de colombianos que siguieron el encuentro a través de esa señal.

Las cifras ubican esta transmisión entre las más vistas de los últimos tres mundiales, reflejando el impacto que sigue teniendo la selección Colombia en la audiencia nacional. Mientras la Tricolor iniciaba su recorrido en la Copa del Mundo con una victoria, la cobertura del evento también marcó diferencias frente a la competencia. Según los datos divulgados, el principal canal enfrentado obtuvo un share de 16,9 % y un rating de 5,7 %.

El comportamiento de la audiencia no se limitó a la televisión abierta. El ecosistema digital de Caracol Televisión registró resultados destacados en todas sus plataformas, impulsado por el interés de los usuarios en seguir cada detalle del debut colombiano. Gol Caracol, Ditu, Blu y las redes sociales del grupo concentraron una actividad significativa durante la jornada.



La marca Gol Caracol superó los 11 millones de reproducciones en sus diferentes ventanas digitales. Paralelamente, las cuentas oficiales en redes sociales acumularon más de 63 millones de visualizaciones, con Facebook y TikTok como los principales motores de consumo de contenido relacionado con el encuentro mundialista.

Uno de los resultados más llamativos se produjo en Ditu, la plataforma digital de Caracol Televisión. Durante la transmisión del partido alcanzó su mayor nivel histórico de consumo desde su lanzamiento. La aplicación registró 2,3 millones de reproducciones y superó los 26 millones de minutos visualizados. Además, el número de usuarios conectados creció un 400 % frente a los niveles habituales de la plataforma.

Estos indicadores muestran la relevancia que han adquirido los canales digitales en la cobertura de grandes acontecimientos deportivos. La posibilidad de acceder gratuitamente a los contenidos desde dispositivos móviles, computadores y televisores conectados ha permitido ampliar el alcance de las transmisiones más allá de la pantalla tradicional.

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Mientras la selección Colombia continúa su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Gol Caracol mantiene un despliegue operativo en México, Canadá y Estados Unidos, países anfitriones del certamen. La cobertura es liderada por Javier Hernández Bonnet junto a un equipo conformado por 70 profesionales entre periodistas, camarógrafos e ingenieros.

La operación incluye 20 cámaras distribuidas en distintas sedes, cerca de cuatro toneladas de equipos técnicos y más de 18 horas diarias de producción y grabaciones. Este despliegue busca ofrecer información permanente sobre los partidos, los entrenamientos, las reacciones de los protagonistas y el ambiente que rodea al torneo más extenso en la historia de los mundiales.

Con una combinación de televisión abierta, plataformas digitales y redes sociales, la cobertura del debut colombiano confirmó el interés masivo que despierta la selección nacional y ratificó el papel de Gol Caracol como una de las principales ventanas de seguimiento para los aficionados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.