En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Asesinato coronel
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Lo nuevo de Caracol Televisión en 2026: regresos, estrenos y cobertura del Mundial

Lo nuevo de Caracol Televisión en 2026: regresos, estrenos y cobertura del Mundial

El canal presentó su nueva programación en un evento que anticipa un año marcado por estrenos, una cobertura electoral y formatos que regresan renovados para conquistar a todos los públicos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad