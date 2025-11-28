Lo nuevo de Caracol Televisión en 2026: regresos, estrenos y cobertura del Mundial

Caracol Televisión dio a conocer su oferta de contenidos para 2026 en un evento en el que presentó sus grandes apuestas para el próximo año.

El despliegue editorial de Noticias Caracol será uno de los ejes centrales del canal en 2026, especialmente de cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales. El noticiero anunció recorridos por el país y nuevos espacios para escuchar a los candidatos.

“Una gran cobertura de las elecciones presidenciales, que va a incluir no solamente pantalla abierta, (…), sino también una gran ofensiva informativa a nivel digital, mucho contexto, muchas regiones, muchos jóvenes, mucha opinión de gente calificada que pueda contar, explicar y exigir a los candidatos qué se necesita para gobernar a Colombia y también muchos espacios para los candidatos”, afirmó Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol.

Noticias Caracol Foto: Instagram @jorgeavargas67

Grandes regresos de Caracol Televisión

Uno de los grandes regresos del año será 'La Reina del Flow 3', la serie que retoma la vida de Yeimy y Charly tras cinco años, ahora casados, con una carrera musical más sólida y una familia conformada.



“Son cinco años después, arranca la historia (…) así que eso también abre la puerta a nuevos personajes, entre esos una hija entre ellos dos. Una nueva familia establecida, una carrera que se ha potenciado con ellos dos, la carrera de todos los personajes musicales, a partir de ese éxito ya logrado, ahí se desencadena todo”. Carolina Ramírez, Yeimy en 'La Reina del Flow'.



Así será la cobertura del Mundial 2026

Gol Caracol también tendrá protagonismo con la cobertura del Mundial 2026, que se disputará en tres países, además, Javier Hernández, su director, asegura que “se viene un reto muy duro, tal vez el reto más complicado de todos. Este va a ser un mundial muy especial, tres países, más partidos, pero igual nosotros tenemos un equipo muy fuerte. (…) Blu Radio además va a tener la programación constante, no sólo de estadios, fuera de los estadios y vamos a tener un máster en el sitio donde está el IBC en Dallas, donde se van a originar todas las señales para la Copa del Mundo”.

Mascotas oficiales del Mundial 2026 Foto: X @fifaworldcup_es

El entretenimiento también tendrá transformaciones importantes con el regreso de 'A Otro Nivel', ahora en formato grupal. Los artistas competirán en grupos de cuatro y, por primera vez, el escenario se trasladará a las calles, donde el público será protagonista.

“Muchas novedades, muchos cambios, muchas sorpresas. (…) Van a tener la posibilidad de estar más cerca a sus artistas favoritos y adicional a ello, ustedes van a tener la última palabra”, destacó Cristina Hurtado presentadora de la cuarta temporada de 'A Otro Nivel'.



Nuevos lanzamientos en Ditu

El formato también tendrá presencia exclusiva en Ditu, que, además, anunció nuevos lanzamientos para 2026.

Publicidad

“Así como tuvimos el Desafío este año, espacios exclusivos en Ditu, lo vamos a tener también con 'A Otro Nivel'. Es un año de mundial y vamos a tener también contenidos deportivos para poder calentar la hinchada en el canal Caracol Sports. Se va a lanzar un canal nuevo de negocios para poder hablar de finanzas personales y traer un poco más cerca a la gente sistemas de finanzas y economía. Hay una cantidad también de canales nuevos que vamos a lanzar, canal de gastronomía, de belleza, entonces hay muchas cosas, muchos contenidos nuevos que se esperan para 2026”, señaló Tiago Freire, director de producto de Ditu.

Ditu en Colombia

El canal también presentó ‘En qué lío me metí’, una historia donde una fisioterapeuta termina infiltrada en la junta de una multinacional para descubrir quién se quedará con la fortuna de un millonario, y quién lo asesinó realmente.

“Ustedes van a descubrir cuál fue ese lío en el que nos metimos todos los que estamos involucrados en esta maravillosa serie dirigida por Rodrigo Triana y por Carlos Mario, con un elenco maravilloso, con unos personajes que tienen todos un toque de humor porque esto es comedia negra, es humor negro dentro de una historia muy llena de suspenso, de crimen involucrado, es una trama realmente muy bonita, así que no se la pierdan porque es muy interesante”, explico Amparo Grisales, Doris Pombo de ‘En que lío me metí’.

Publicidad

Finalmente, Caracol Televisión confirmó nuevas producciones y el regreso de clásicos muy esperados. ‘Pedro el escamoso 3’, ‘Identidad robada’, ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, ‘María la caprichosa’, ‘La mujer prohibida’, ‘La danza de los millones’, entre otros lanzamientos que completan una programación diseñada para conquistar al público en 2026.