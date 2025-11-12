Caracol Televisión brilla en los GEMA Awards Latinoamérica con dos galardones de plata

Caracol Televisión reafirma su liderazgo en la industria del entretenimiento tras recibir dos premios plata en los GEMA Awards Latinoamérica 2025, un reconocimiento otorgado por The Global Entertainment Marketing Academy (GEMA) durante la conferencia mundial celebrada recientemente en Los Ángeles, California.

Los galardones destacan la creatividad, innovación y estrategia detrás de las campañas desarrolladas por Lagencia Caracol, que una vez más se posiciona como un referente en comunicación y marketing en el panorama internacional.

La primera distinción llegó en la categoría Program Campaign, gracias a la campaña creada en alianza con Disney+ para el lanzamiento de Pedro el Escamoso. Esta producción, ícono de la televisión colombiana, regresó a la pantalla con una estrategia de promoción que combinó nostalgia, humor y tecnología digital para cautivar tanto a las audiencias locales como a nuevas generaciones de espectadores en toda Latinoamérica.

El segundo premio fue otorgado a la campaña del Desafío XX en la categoría Delivering on a Dime, que reconoce la efectividad y excelencia en la ejecución de proyectos con recursos optimizados. Esta propuesta sobresalió por su ingenio, impacto y capacidad para conectar con millones de espectadores a través de plataformas tradicionales y digitales, consolidando al Desafío como uno de los formatos más queridos y exitosos del continente.



Estos reconocimientos son el resultado de un trabajo en equipo que combina talento, visión estratégica y una profunda comprensión del público. En una industria cada vez más competitiva, las dos campañas de Caracol Televisión se impusieron ante propuestas de marcas internacionales líderes del entretenimiento, demostrando la calidad del talento colombiano en el ámbito del marketing global.

“Estos premios no solo validan nuestro trabajo, sino que también demuestran la relevancia y el impacto de nuestros productos a nivel mundial y latinoamericano”, expresó Gabriel Leal Richoux, gerente de Publicidad de Caracol Televisión. Por su parte, Andrés Barrera Lugo, director creativo del canal, subrayó el valor del esfuerzo conjunto: “Estamos profundamente orgullosos de estos logros que reflejan la dedicación y el talento de todo nuestro equipo”.

El éxito en los GEMA Awards no solo consolida a Caracol Televisión como un referente de innovación en contenidos y marketing, sino que también refuerza su compromiso con la creación de experiencias memorables para sus audiencias. Las estrategias premiadas evidencian una apuesta constante por la creatividad y por el desarrollo de campañas que trascienden fronteras, conectando con públicos diversos a través de historias auténticas y universales.

En un contexto mediático que evoluciona a gran velocidad, Caracol Televisión demuestra que la combinación de tradición, innovación y trabajo colaborativo sigue siendo la fórmula para conquistar nuevos horizontes. Con estos dos premios, la compañía celebra un nuevo capítulo en su trayectoria y ratifica su liderazgo en el entretenimiento latinoamericano.

¡Felicitaciones a todo el equipo de Lagencia Caracol y Caracol Televisión por seguir llevando el talento colombiano al más alto nivel internacional!

