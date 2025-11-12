El secreto de Jaguares para ascender a la primera división antes de terminar el torneo

El fútbol colombiano tiene un nuevo motivo de celebración: Jaguares de Córdoba regresó a la primera división antes de que finalizara oficialmente el torneo. Con un rendimiento del 70 % y 93 puntos en la reclasificación cuando aún quedan fechas por disputarse, el equipo dirigido por Álvaro Hernández aseguró matemáticamente su ascenso sin necesidad de jugar la final. Una hazaña poco común en el FPC.

En diálogo con Blog Deportivo, Hernández explicó las claves de este logro, el cual se fue construyendo desde inicio de este año.

“No fue fácil. Desde el principio apostamos a entender cómo funcionaba el torneo. Sabíamos que el campeón de uno de los dos semestres que también ganara o quedara segundo en reclasificación ascendía directamente, y a eso le apuntamos desde el primer día. Armamos un equipo competitivo con una base sólida del descenso y jugadores con experiencia en la B, como Pino, Roa, Viveros y el goleador del torneo, el Topo Rentería. Este proceso empezó apenas quince días después de descender”, detalló el director técnico.

Final del partido en el General Santander. pic.twitter.com/vMXvs4oKXb — Jaguares de Córdoba (@JaguaresdeCord) November 11, 2025

Esa continuidad, sumada a una planeación rigurosa, fue la fórmula del éxito. Jaguares no improvisó: trabajó con método, fortaleció su nómina y priorizó la preparación física para así evitar lesiones en sus jugadores.



"El equipo ha llegado entero al final del campeonato, y eso marca la diferencia”, señaló el técnico, destacando que el rendimiento sostenido no se logra solo con talento, sino con disciplina y planificación.



¿Se queda en Jaguares?

Hernández también habló del siguiente paso: el regreso a la máxima categoría. Aunque reconoce que el reto en la A es completamente distinto, ya tiene clara la ruta.

“Primero queremos sentarnos con calma con el presidente, planificar bien y ver si es posible continuar. Lo importante será sostener el equipo por encima del promedio. Ascender no es lo más difícil, lo difícil es mantenerse. Por eso estamos intentando conservar la base y reforzar posiciones clave”, explicó el entrenador.

Vale recordar que Montería celebró tras el empate ante Cúcuta que aseguró el ascenso. Los jugadores fueron recibidos entre aplausos, cánticos y una caravana que acompañó el bus del equipo hasta el estadio.

“Eso habla del cariño de la gente. Ya hay costumbre de celebrar con ellos”, concluyó.

Ahora el equipo seguirá concentrado en los cuadrangulares del Torneo BetPlay para darle otra alegría a su afición para poder disputar una nueva final.