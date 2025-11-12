En vivo
Capturan en Itagüí a hombre que extorsionaba a una mujer a la que le habían robado un celular

Capturan en Itagüí a hombre que extorsionaba a una mujer a la que le habían robado un celular

Las autoridades revelaron que este le exigía 400 mil pesos a la víctima por no revelar fotos íntimas del dispositivo en sus redes sociales.

