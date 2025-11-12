Capturan en Itagüí a hombre que extorsionaba a una mujer a la que le habían robado un celular

En pleno parque principal del municipio de Itagüí fue sorprendido un hombre que le exigía una suma de $400.000 a una joven de 21 años, a cambio de devolverle un teléfono celular que le había sido hurtado días atrás. Además, el presunto agresor amenazaba con publicar contenido privado del dispositivo, específicamente fotos, en las redes sociales si la víctima no accedía a su exigencia.

Los hechos quedaron registrados en videos de cámaras de seguridad y la denuncia de la mujer ante las autoridades permitió la captura en flagrancia del victimario, un hombre de 25 años de edad. El brigadier general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana destacó la rápida reacción de los uniformados, quienes llegan justo cuando la mujer intercambia palabras con el extorsionador.

"Gracias a la reacción oportuna de nuestros uniformados, se evitó que esta mujer fuera víctima de su agresor. En el procedimiento fueron incautados dos teléfonos celulares, que obrarán como elemento material probatorio, y una motocicleta, que al parecer era utilizada para cometer conductas delictivas", indicó.

Por su parte, el alcalde de Itagüí, Diego Torres, destacó que las 715 cámaras de seguridad del municipio volvieron a demostrar su efectividad en la lucha contra el crimen. Según explicó, la alerta de la joven a funcionarios de la Secretaría de Seguridad permitió que, mediante la Central de Monitoreo, se realizara un seguimiento inmediato y que la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo (UNIPOL), lograra esta captura.



Por lo pronto, el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que se adelanten las audiencias preliminares y se defina su situación judicial, por el delito de extorsión. El ente acusador ya solicitó que la medida de aseguramiento sea en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial.