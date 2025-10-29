Capturan a señalados de exigir $10 millones para no atentar contra la vida de hombre en Itagüí

La Alcaldía de Itagüí y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá realizaron un operativo en donde fueron capturados un hombre y una mujer señalados de extorsionar a una persona para no hacerle daño. Al parecer, los presuntos delincuentes habrían acusado a su víctima de robarse una cadena de oro.

La información entrega por las autoridades evidencia que los involucrados en el caso de extorsión fueron capturados en flagrancia cuando estaba recibiendo cerca de 10 millones de pesos que había exigido como parte de una acción delictiva.

El alcalde de Itagüí, Diego Torres, destacó que el procedimiento se pudo realizar debido a la denuncia hecha por la víctima. Según el mandatario, los presuntos delincuentes se habrían hecho pasar por integrantes de una estructura delictiva.

"Seguimos trabajando fuertemente en contra de la extorsión en la ciudad de Itagüí. Un hombre y una mujer trataron de extorsionar a un comerciante de la ciudad de Itagüí pidiéndole diez millones de pesos para no atentar contra su vida. Se hicieron pasar por presunto integrante de un grupo delincuencial".



Durante el procedimiento fueron capturados el hombre de 21 años y la mujer de 22 años, a quienes se les incautó un teléfono celular que será analizado dentro del proceso investigativo por el delito de extorsión agravada.

Ambas personas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente, y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.