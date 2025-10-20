Carlos Andrés Trujillo no volverá al Senado de la República: iría por la Alcaldía de Itagüí

Desde Medellín, el senador del Partido ConservadorPartido Conservador Carlos Andrés Trujillo, hizo un anuncio sorpresivo para muchos y es que no aspirará al Congreso de la República después de dos períodos consecutivos en el Senado de la República. Al parecer, su objetivo político estará en el Valle de Aburrá.

Lo que mencionó Trujillo es que la decisión obedece a algunos cambios del Partido Conservador en el departamento de Antioquia y que por ello ahora la carta que irá al Senado de la República es Daniel Restrepo, representante a la Cámara y quien obtuvo más departamento 75.000 en las elecciones del 2022.

A pesar de la decisión, Carlos Andrés Trujillo aseguró que no saldrá de la política y que ahora podría enfocarse en un nuevo cargo a nivel local en su municipio de origen, Itagüí.

"Como los jugadores de fútbol, que empiezan en un equipo, y en su mejor momento vuelven a ese mismo equipo donde empezaron. Por eso yo tengo una responsabilidad también con Itagüí, porque Itagüí me ha hecho grande en la política", afirmó.



Hay que recordar que la salida de Trujillo del Congreso de la República se da también en medio de las investigaciones que avanzan por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en donde el cacique político paisa fue mencionado por, presuntamente, estar involucrado en supuestos contratos direccionados de manera irregular.

Por último, hay que destacar que el Partido Conservador anunció que el nombre para la Cámara de Representantes será Jaime Cano, quien perdió su curul en la Asamblea de Antioquia por doble militancia y que ahora buscará llegará al Congreso de la República como una ficha clave para Carlos Andrés Trujillo.