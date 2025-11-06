En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturaron 15 personas por tráfico de droga en Itagüí; una mujer instrumentalizaba a sus hijos

Capturaron 15 personas por tráfico de droga en Itagüí; una mujer instrumentalizaba a sus hijos

Los ahora judicializados pertenecerían al grupo delincuencial conocido como El Guayabo, el cual operaba incluso cerca a colegios.

