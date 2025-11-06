Capturaron 15 personas por tráfico de droga en Itagüí; una mujer instrumentalizaba a sus hijos

Autoridades del Valle de Aburrá lograron la captura de 15 personas vinculadas a una organización delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes en Itagüí, sur del área metropolitana.

Según las autoridades estás personas pertenecerían al grupo delincuencial conocido como El Guayabo, responsable de la distribución de droga en el municipio, incluyendo colegios, donde distribuían estupefacientes entre menores de edad.

Según el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, entre los capturados están alias Casías quien gozaba del beneficio de detención domiciliaria y alias La Mona, señalada de utilizar a sus hijos para la venta y recolección del dinero producto del microtráfico.

"Estas dos personas serían los responsables del liderazgo criminal de la organización, así como los encargados de almacenar, dosificar, distribuir y luego generar toda su comercialización de los estupefacientes, principalmente en el sector conocido como Los Coches"



La Policía también agregó que esta diligencia fue posible tras nueve meses de investigación y 15 diligencias de allanamiento y registro en el barrio El Guayabo, donde fueron capturadas y aprehendidas en total 13 personas.

Durante la operación también fueron capturados dos integrantes más por orden judicial. En total, fueron 14 hombres y una mujer judicializados por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y uso de menores para la comisión de delitos.

Publicidad

Las investigaciones revelaron que la estructura obtenía rentas criminales superiores a 3.000 millones de pesos anuales. Todos los capturados recibieron medida de aseguramiento en centro penitenciario.