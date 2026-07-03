¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Mundial? Rival, fecha y hora para los 8vos. de final

La Selección Colombia selló este viernes 3 de julio su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar 1-0 a Ghana en un partido de eliminación directa. Con este resultado, el equipo de Néstor Lorenzo continúa en carrera por el título y ya conoce a su próximo rival.

El compromiso, correspondiente a los dieciseisavos de final, se resolvió a favor del combinado nacional gracias a un gol de Jhon Arias al minuto 14. Con esa anotación, Colombia tomó la ventaja desde la primera mitad y logró conservarla hasta el pitazo final para sellar su paso a la siguiente ronda del campeonato.

No obstante, Jhon Córdoba tuvo una salida prematura en el partido entre la Selección Colombia y Ghana, el delantero colombiano sufrió una lesión antes de completar los primeros 10 minutos del compromiso y tuvo que ser reemplazado.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Mundial?

El siguiente desafío de la Tricolor será frente a Suiza, selección que avanzó tras vencer 2-0 a Argelia y asegurar su lugar en los octavos de final. El conjunto europeo llega invicto al compromiso y será el obstáculo de Colombia en la lucha por un cupo a los cuartos de final.

El partido entre Colombia y Suiza se disputará el próximo martes 7 de julio, a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia), en el BC Place de Vancouver, Canadá. Allí se definirá uno de los clasificados a la ronda de los ocho mejores del campeonato.

Si el combinado nacional supera a Suiza, avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará al ganador de la llave entre Argentina y Egipto, programada también dentro del cuadro de eliminación directa.

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El compromiso ante Suiza marcará una nueva prueba para el equipo colombiano, que buscará seguir haciendo historia en la Copa del Mundo y meterse entre las ocho mejores selecciones del torneo por segunda vez en su historia.