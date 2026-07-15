EN VIVO | Inglaterra vs. Argentina HOY: siga online y gratis la semifinal del Mundial 2026

Inglaterra y Argentina protagonizan este miércoles 15 de julio uno de los partidos más esperados del Mundial de 2026, cuando se enfrenten en Atlanta por un lugar en la gran final del torneo.

La selección inglesa intentará regresar a una final de la Copa del Mundo por primera vez desde 1966, año en el que conquistó el único título de su historia. Del otro lado estará la vigente campeona del mundo, Argentina, que buscará defender la corona obtenida en Qatar y alcanzar su segunda final consecutiva.

El compromiso reedita uno de los duelos más tradicionales del fútbol internacional. A lo largo de la historia de los Mundiales, ambas selecciones han protagonizado enfrentamientos memorables que han quedado marcados tanto por su trascendencia deportiva como por el contexto histórico que los rodea.

Ver EN VIVO Inglaterra vs. Argentina HOY

El equipo de Blog Deportivo, de BLU Radio, llevará todas las emociones de este compromiso completamente gratis y en línea a través de su canal oficial de YouTube.

La transmisión contará con la narración de Santiago 'Santi' Saray, acompañado por un equipo de analistas y comentaristas especializados que ofrecerán el minuto a minuto, el análisis de las principales jugadas, los goles y todas las incidencias de una de las semifinales más atractivas del campeonato.

Los aficionados podrán seguir en tiempo real el desarrollo del encuentro, además de las reacciones de los protagonistas y el análisis posterior al compromiso.

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¿A qué hora juega HOY Inglaterra vs. Argentina por el Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra y Argentina, correspondiente a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se disputará este miércoles 15 de julio en Atlanta.

Argentina buscará una victoria que le permita instalarse nuevamente en la final y mantener vivo el sueño de revalidar el título mundial conseguido en 2022. Inglaterra, por su parte, intentará romper una larga espera y volver a disputar el partido por el campeonato, un logro que no alcanza desde la edición de 1966.

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El ganador del encuentro asegurará su clasificación a la gran final del Mundial 2026, donde enfrentará a España en la lucha por el título.