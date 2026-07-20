En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
España, campeón
Desfile 20 de Julio
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

CABEZOTE_ESPECIAL_MUNDIAL_DK.jpg
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Messi rompe el silencio tras perder la final del mundo: “Va a costar cerrar esta herida”

Messi rompe el silencio tras perder la final del mundo: “Va a costar cerrar esta herida”

Lionel Messi se despidió del Mundial tras guiar a Argentina hasta la final del Mundial. Cayeron 0-1 ante España.

Messi rompió en llanto al recibir la medalla de subcampeón.
Messi rompió en llanto al recibir la medalla de subcampeón. Foto AFP.
Por: Alison Farfán López
|
Actualizado: 20 de jul, 2026

Argentina y España disputaron una final que quedara para la historia. La Roja, con un agónico gol de Ferran Torres, se consagró campeona del Mundial 2026 tras un partido que se fue a tiempo extra al igual 0-0 en el reglamentario.

Las miradas estaban puestas en Lionel Messi, quien disputó su último Mundia, y en Lamin Yamal, la joven estrella en la que España confía su futuro. Aunque ninguno tuvo una actuación de reflector, fueron destacados por lo que significaban para cada equipo.

Horas después del partido, Messi se pronunció con un corto, pero emotivo mensaje sobre lo que fue esta copa del mundo para él y para la albiceleste, que intentó defender su titulo obtenido en Catar 2022.

Le pudo interesar:

Messi rompió en llanto al recibir la medalla de subcampeón.
Copa Mundial de la FIFA 2026

Messi se despidió del Mundial entre lágrimas tras recibir la medalla de subcampeón

Lionel Messi y Lamine Yamal disputarán la final de la Copa Mundo.
Copa Mundial de la FIFA 2026

Insólita foto de Messi con un bebé que hoy es su gran rival en la final del Mundial

A través de sus redes sociales, la Pulga expresó sentir “dolor” tras no poder conseguir una estrella más para su país, pero al mismo tiempo dijo sentir “un inmenso orgullo” por sus compañeros y el trabajo que hicieron.

El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida, pero también me quedo con todo lo bueno... Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, escribió Leo.

Añadió que, aunque “hoy cuesta valorar” lo que hicieron, el grupo logró llegar a dos finales consecutivas del Mundial, siendo, además, una de las selecciones favoritas y el rival a vencer por muchos.

“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, mencionó.

Publicidad

Por último, pese a la derrota, envió un mensaje a la Selección de España: “También quiero felicitar a España por el campeonato”.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Lionel Messi

Selección de España

selección Argentina

Copa Mundial de la FIFA

Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad