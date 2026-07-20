Messi rompe el silencio tras perder la final del mundo: “Va a costar cerrar esta herida”

Argentina y España disputaron una final que quedara para la historia. La Roja, con un agónico gol de Ferran Torres, se consagró campeona del Mundial 2026 tras un partido que se fue a tiempo extra al igual 0-0 en el reglamentario.

Las miradas estaban puestas en Lionel Messi, quien disputó su último Mundia, y en Lamin Yamal, la joven estrella en la que España confía su futuro. Aunque ninguno tuvo una actuación de reflector, fueron destacados por lo que significaban para cada equipo.

Horas después del partido, Messi se pronunció con un corto, pero emotivo mensaje sobre lo que fue esta copa del mundo para él y para la albiceleste, que intentó defender su titulo obtenido en Catar 2022.

A través de sus redes sociales, la Pulga expresó sentir “dolor” tras no poder conseguir una estrella más para su país, pero al mismo tiempo dijo sentir “un inmenso orgullo” por sus compañeros y el trabajo que hicieron.



“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida, pero también me quedo con todo lo bueno... Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, escribió Leo.

Añadió que, aunque “hoy cuesta valorar” lo que hicieron, el grupo logró llegar a dos finales consecutivas del Mundial, siendo, además, una de las selecciones favoritas y el rival a vencer por muchos.

“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, mencionó.

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Por último, pese a la derrota, envió un mensaje a la Selección de España: “También quiero felicitar a España por el campeonato”.