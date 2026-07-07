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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Messi rompe un récord histórico en los Mundiales con su gol ante Egipto

Messi rompe un récord histórico en los Mundiales con su gol ante Egipto

El capitán de Argentina igualó el partido frente a Egipto con un gol en el minuto 87 y estableció una nueva marca en la historia de la Copa del Mundo.

Meesi.
Messi récord. Foto AFA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de jul, 2026

Lionel Messi volvió a escribir su nombre en la historia de la Copa del Mundo. El capitán de la selección argentina marcó al minuto 87 del partido frente a Egipto y alcanzó un registro sin precedentes en la fase de eliminación directa del torneo.

El tanto permitió igualar el marcador y devolverle la esperanza a su equipo de ganar el partido, además, convirtió al delantero en el primer futbolista que anota en seis partidos consecutivos de rondas eliminatorias en toda la historia de los Mundiales.

Con la anotación frente a Egipto, Messi se convirtió en el primer jugador en marcar en seis partidos consecutivos de eliminación directa en la historia de la Copa del Mundo, de acuerdo con el dato publicado por el estadígrafo español MisterChip.

Según el registro, la racha del también goleador histórico de los Mundiales comenzó en Qatar 2022 y continuó por supuesto en esta edición de 2026.

Los seis encuentros en los que el argentino anotó fueron ante Australia, Países Bajos, Croacia y Francia, en Qatar 2022, además de Cabo Verde y Egipto en la presente Copa.

¿Cuál era el récord anterior en los Mundiales?

Antes de la marca conseguida por Messi, el mejor registro correspondía a una racha de cinco partidos consecutivos con gol en fases de eliminación directa.

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Ese récord era compartido por los futbolistas Leónidas, György Sárosi y Vavá, quienes habían establecido esa cifra en distintas ediciones de la Copa del Mundo.

Con su anotación al minuto 87 frente a Egipto, el capitán argentino quedó como el único jugador que ha logrado marcar en seis encuentros consecutivos de eliminación directa, estableciendo una marca difícil de romper.

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