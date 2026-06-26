Qué pasa en la Selección de Uruguay: fuerte discusión entre jugadores y Marcelo Bielsa

La información sobre un supuesto nuevo problema entre los jugadores y el entrenador Marcelo Bielsa sacudió a Uruguay a horas del encuentro que disputará ante España, con casi la obligación de ganar para seguir en el Mundial.

La Celeste tiene dos puntos de seis posibles. Tiene por encima a la Roja con cuatro y por debajo a Cabo Verde con dos y a Arabia Saudí con uno. De acuerdo con esto, solo un triunfo le garantizará la clasificación, mientras que un empate lo obligará a depender de otros resultados y una derrota lo dejará prácticamente afuera.

La víspera del encuentro estalló un problema más entre la plantilla y el director técnico argentino. El programa radial 'Las voces del fútbol' aseguró que cuatro futbolistas de la selección uruguaya -Fede Valverde, Rodrigo Bentancur, Sergio Rochet y Manuel Ugarte- pidieron una reunión con Marcelo Bielsa y en dicho encuentro le plantearon que no aguantan la forma de entrenar que propone el cuerpo técnico del argentino. También le propusieron una forma de encarar el próximo partido.

La respuesta del director técnico fue llamar a un encuentro con toda su plantilla y allí habló por varios minutos, lo que habría llevado a que algunos le pararan para irse antes de que finalizara.



Problemas desde la Copa América 2024

Los problemas en la selección de Bielsa no son nuevos. Luego de la última Copa América, Luis Suárez renunció a la selección acusando al argentino de malos tratos.

Luego de no ser convocado en los primeros juegos del ciclo encabezado por el rosarino, Suárez volvió a ponerse la Celeste para jugar por eliminatorias y fue convocado para el torneo continental.

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El 2 de septiembre de 2024, el futbolista del Inter Miami anunció sorpresivamente su retiro de la selección y pocos días después contó en una entrevista con DSports diferentes hechos que habían ocurrido en la Copa América y que lo impulsaron a tomar esa decisión.

Luis Suárez Foto: AFP

Remarcó que hubo futbolistas que le pidieron al argentino "que por lo menos les dijera buen día" y apuntó que no debería sorprender si más jugadores renunciaban a jugar con Uruguay.

Por otra parte, dijo que a algunos de los trabajadores vinculados a la selección como los utileros o los fisioterapeutas "les encantaba" trabajar con Óscar Washington Tabárez o Diego Alonso, anteriores seleccionadores, y que ya no disfrutaban de su labor.

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También, desveló que, en Nueva York, Bielsa quiso impedir que los jugadores se parasen a saludar a los aficionados que los esperaban y que él, como capitán del equipo, le dijo que los jugadores debían hacerlo y lo llevaron a cabo.

Fede Valverde, uno de los líderes del plantel, ha corroborado esa versión, dijo que Suárez no exageró y que la forma de solucionar los problemas era hablando, mientras que el capitán Josema Giménez, desveló que mucha gente estaba viendo un caos y que él veía una oportunidad de crecer como grupo.

Finalmente, el 1 de junio, Bielsa no convocó a Luis Suárez para el Mundial y tampoco a Nahitan Nández, esta última una ausencia que provocó extrañeza, porque era uno de los jugadores que más minutos había tenido en las eliminatorias, "el alma del equipo", como le calificó Josema Giménez.