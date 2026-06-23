Revelan cuál es el ‘arma secreta’ del Congo para ganarle a Colombia: Néstor Lorenzo da advertencia

La Selección Colombia afrontará este martes un partido clave en el Mundial 2026 cuando enfrente a República Democrática del Congo por la segunda fecha del Grupo K. Aunque el combinado cafetero llega como líder de la zona tras vencer a Uzbekistán en su estreno, el técnico Néstor Lorenzo advirtió que el conjunto africano cuenta con una fortaleza específica que podría complicar el encuentro en Guadalajara.

Durante la rueda de prensa previa al compromiso, el entrenador argentino señaló que la principal amenaza de los llamados Leopardos está en su capacidad para explotar las transiciones rápidas y los contragolpes, una característica que ya mostró en su empate frente a Portugal en la primera jornada.

¿Cuál es el ‘arma secreta’ del Congo para enfrentar a Colombia?

De acuerdo con Lorenzo, la velocidad y el poder de reacción ofensiva del equipo africano son aspectos que Colombia deberá controlar si quiere mantenerse en la cima del grupo.

El seleccionador explicó que República Democrática del Congo cuenta con futbolistas que compiten en algunas de las principales ligas de Europa, lo que les permite sostener un alto nivel físico y táctico durante los partidos.



"Tienen jugadores que compiten en la élite europea y eso los hace muy fuertes. Es un equipo que mantiene dos delanteros importantes arriba, por lo que hay que evitar transiciones y contragolpes", afirmó el entrenador colombiano.

Cabe recordar que el conjunto africano sorprendió en su debut mundialista al igualar 1-1 con Portugal, resultado que dejó abiertas las posibilidades de clasificación dentro del Grupo K.

Portugal vs. República Democrática del Congo. Foto: AFP.

Congo sorprendió a Portugal con un planteamiento defensivo

El equipo dirigido por Sébastien Desabre llamó la atención en la primera fecha por su capacidad para resistir los ataques portugueses y aprovechar los espacios cuando recuperaba el balón.

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La estructura defensiva fue una de las claves del resultado. Los africanos apostaron por un bloque compacto que limitó la influencia de los atacantes portugueses y encontró recompensa gracias a la efectividad de Yoane Wissa, autor del primer gol de República Democrática del Congo en una Copa del Mundo.

El técnico Desabre ha manifestado que la intención es mantener esa organización táctica frente a Colombia, con una defensa numerosa y transiciones rápidas como principal herramienta para generar peligro.

El objetivo del combinado africano es sumar nuevamente y acercarse a una clasificación histórica, teniendo en cuenta que el país regresó a una Copa del Mundo después de más de cinco décadas de ausencia.

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¿Cuáles son las fortalezas de Colombia?

Más allá de la advertencia sobre el rival, Lorenzo destacó las alternativas que tiene disponibles dentro de la convocatoria para afrontar distintos escenarios de juego.

El entrenador resaltó la capacidad de adaptación de varios de sus futbolistas y aseguró que el equipo puede modificar su estructura según las exigencias de cada partido.

Entre los aspectos que destacó se encuentran:



La posibilidad de jugar con línea de tres o de cuatro defensores.

La presencia de mediocampistas capaces de presionar alto o proteger la defensa.

La utilización de carrileros con proyección ofensiva.

La versatilidad de jugadores que pueden desempeñar diferentes funciones tácticas.

Según el técnico, esas variantes permiten responder a rivales que utilizan dos delanteros, como ocurre con República Democrática del Congo.

Luis Díaz vs. Uzbekistán Foto: AFP.

Colombia busca asegurar la clasificación

La Tricolor llega al encuentro con tres puntos tras derrotar 3-1 a Uzbekistán en la jornada inaugural, resultado que la dejó como líder del Grupo K.

Por detrás aparecen precisamente Congo y Portugal, ambos con una unidad, mientras que Uzbekistán cierra la clasificación sin puntos.

Un triunfo colombiano en Guadalajara acercaría significativamente al equipo a los dieciseisavos de final y le permitiría mantener el control de la zona antes de la última fecha.

Lorenzo también anticipó que podría realizar algunas modificaciones en la alineación respecto al equipo que inició el Mundial, aunque evitó confirmar nombres.

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El técnico destacó el momento de jugadores como Luis Díaz, Kevin Puerta, Richard Ríos y Jorge Carrascal, además de reiterar que las decisiones dependerán de las características del rival.