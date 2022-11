“Disentí, pero la decisión sobre Byron Castillo fue de los dirigentes”: Gustavo Alfaro

El seleccionador nacional de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, se confesó y reveló este miércoles que la decisión de no convocar al volante Byron Castillo , quien finalmente se perdió la Copa del Mundo 2022 de Catar, no pasó por sus manos.

En diálogo con Blu Radio, desde Doha, el entrenador reveló que la determinación de no contar con el jugador, envuelto en un escándalo por presunta falsificación de documentos, tras comprobarse que nació en Tumaco (Nariño), la tomó la directiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

"La noticia no se la di yo, porque no fue una decisión mía. Se la comunicaron los dirigentes, porque fue una determinación de ellos. Nosotros estuvimos ahí para contenerlo, para estar con él, fue una decisión muy difícil. Me permití disentir con la directiva, mi postura es traerlo, más allá de lo que pase", expresó Alfaro.

El orientador se encontró con la negativa del presidente de la FEF, Carlos Villacis, quien temeroso a nuevas demandas por su alineación, tras la reciente sanción del TAS por su presencia en las Eliminatorias, con 100.000 francos suizos y tres puntos menos en la clasificación al próximo mundial, optó por desafectarlo de la delegación.

"Respeto la decisión de la Federación en ese sentido. El plantel estuvo muy cerca de él, se vivieron cosas muy fuertes, muy emotivas y muy lindas también. Y eso marca el nivel de compromiso de la Selección", resaltó Alfaro.

Ante la ausencia de uno de sus jugadores claves por temas de documentación, pese a que la FIFA había determinado que sí era jugador elegible para el torneo orbital, como su reemplazo se perfila Ángelo Preciado: quien actúa en el Genk de la Primera División de Bélgica. A Ecuador solo le resta esperar.

