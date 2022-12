Lionel Messi y la bomba sobre su futuro: llegaría al club de sus amores en Argentina

Lionel Messi afrontó este domingo el que es, quizá, el partido más importante de su carrera futbolística. A sus 35 años, el astro argentino empieza a disfrutar de sus últimos capítulos de su dilatada trayectoria, que lo llevó a conquistar los grandes títulos a nivel de clubes, y a soñar con la gloria vistiendo la 'albiceleste'.

El astro del balompié mundial también ha empezado a considerar lo que será su futuro, luego de disputar la Copa del Mundo FIFA 2022 , en la que fue el gran protagonista de la campaña argentina en el torneo. Y, pese a que hay quienes lo han puesto de regreso al Barcelona de España , o en la MLS con el Inter Miami, en las últimas horas un fuerte rumor ha empezado a tomar fuerza.

Y estaría relacionado con lo que sería el regreso al club de sus amores, con el que empezó a formarse como futbolista , pero del que se marchó apenas cuando era un niño: Newell's Old Boys de Rosario, que siempre se ha ilusionado con tener el jugador. Así reveló el periodista de Blu Radio, Juan José Buscalia, en una noticia que generó revuelo.

"Lo que ha vivido en este mes en Catar, lo ha hecho pensar en algo que se esperaba mucho en la Argentina , pero que no se había presentado tan cercano como ahora. Leo tiene ganas, dependiendo de lo que pase hoy (domingo) y de lo que él sienta, de jugar de una vez por todas con la camiseta de Newell's. De ponerse la camiseta y jugar en el fútbol argentino, de pegar la vuelta en el momento cúlmine de su carrera", contó Buscalia.

Según el comunicador, a Messi lo tenía bastante mortificado esto de la relación un poco fría y distante con el público de su país. Pero "este mundial ha sido refundador en una relación que empezó a cambiar en la Copa América , en la que Argentina logró el título en el Maracaná, y Messi empezó a sentir el amor genuino de la gente, y este mundial terminó de confirmarlo", agregó.

Habrá que ver si esa será la decisión que finalmente tome el futbolista, quien habiéndolo ganado todo en el continente europeo, a nivel colectivo e individual, y con el éxito con su selección, empezaría a recoger sus pasos y ponerle fin a su palmarés en el club de su natal Rosario. Es válido recordar que aún tiene un extenso contrato por cumplir con el Paris Saint Germain de Francia.

"Él se está planteando por primera vez ir a vivir el cariño en primera persona. Imagínense a Messi jugando con la camiseta de Newell's cada fin de semana. Sería no solo recibir el cariño de los 'leprosos', sino un homenaje para él cada fin de semana, con el hincha de River, Boca, San Lorenzo, que le tributarán lo hecho", afirmó Buscalia.