Cristiano Ronaldo nunca pensó en abandonar la selección: técnico de Portugal desmintió rumores

Después del partidos de octavos de final entre Portugal y Suiza en Qatar 2022, los rumores en torno a Cristiano Ronaldo aumentaron por haber sido suplente en esta llave definitiva.

En algunas redes sociales se pudo ver cómo aseguraban que Cristiano Ronaldo le habría informado a Fernando Santos, técnico de Portugal, que abandonaría a la selección ibérica por no ser titular en los encuentros definitivos del Mundial.

No obstante, este viernes, 9 de diciembre, el timonel portugués salió a desmentir todas estas noticias en la rueda de prensa previa al encuentro frente a Marruecos por los cuartos de final. Santos aseguró que sí tuvieron una discusión, pero netamente deportiva y sin muchos sobresaltos.

"Él nunca me dijo que iba abandonar la concentración de Portugal. No me lo dijo. Hay que ver cómo es su actitud. Celebró los goles con sus compañeros, dio las gracias a los aficionados (...) Cuando un jugador es capitán de Portugal y empieza en el banquillo. Es normal que no esté feliz. Cuando le dije que no iba a jugar de titular me preguntó si era buena idea. Claro que no estaba feliz. Pero aseguro que nunca quiso dejar la concentración", aseguró Fernando Santos.

Cabe recordar que, antes del inicio de Qatar 2022, Cristiano Ronaldo expresó deseo de ganar el título y mencionó que si era necesario que sus compañeros fueran protagonistas por encima de él, era lo de menos, pues todos viajaron con un solo objetivo que es ser campeones del mundo.

"Es hora de terminar esto y parar. Salió del vestuario ante Suiza, calentó, salió a correr para celebrar los goles con sus compañeros. Llamó a sus compañeros para agradecerles el esfuerzo, pero salió que se marchó solo. Dejemos a Cristiano Ronaldo en paz", puntualizó Fernando Santos.

Portugal tendrá una prueba de fuego ante Marruecos, que eliminó sorpresivamente a España para avanzar a semifinales. El duelo entre africanos y europeos será este sábado, 10 de diciembre, a partir de las 10:00 de la mañana.

