Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra, tiene confianza de clasificar ante Gales

Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra , quitó hierro al empate contra Estados Unidos y dijo que la mayoría de equipos en el Mundial van a necesitar los tres partidos para clasificarse.

"Estoy encantado con el trabajo de los jugadores y con cómo han aplicado el plan de partido, porque han jugado contra un rival muy difícil. Hemos controlado bien el balón, los centrales han movido muy bien la pelota. Nos faltó calidad en los últimos cuartos de partidos y no creamos mucho peligro", dijo Southgate en rueda de prensa.

Publicidad

"Quiero que nuestros aficionados se vayan a casa felices, pero no hemos conseguido eso hoy. No puedo dejar que a mi equipo le afecte eso. Tienes que clasificarte y hay tres partidos para ello, a la mayoría de equipos les van a hacer falta los tres partidos. No muchos equipos pasan de la fase de grupos con nueve puntos, estamos en una buena oportunidad para clasificarnos y para ser primeros", añadió.

Southgate echó balones fuera cuando fue preguntado por los abucheos que se escucharon durante varios momentos del partido. "¿Nos abuchearon? No sé si estaban dirigidos a nosotros".

Preguntado por su decisión de no meter a Phil Foden con 0-0 en el marcador, Southgate aseguró que prefirieron la velocidad de Marcus Rashford y a Jack Grealish para aguantar la pelota, quitar presión a otros futbolistas y forzar faltas.

"No me ha sorprendido (Estados Unidos) nada. Sabía que iban a estar muy motivados. Hay jugadores que algunos juegan aquí en Inglaterra, los conocemos. Su físico, su forma de jugar, es como me lo esperaba. Creo que respondimos a muchas de las preguntas que nos hicieron, pero no a todas".

Publicidad

Le puede interesar: 'El Camerino'