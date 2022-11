Luis Enrique reveló que el mejor gol de su carrera se lo anotó a la Selección Colombia

Después de conseguir una victoria aplastante ante Costa Rica en la Copa del Mundo, el seleccionador de España, Luis Enrique, se conectó a su canal de twitch para transmitir en directo y hablar con los seguidores de la roja sobre sus sensaciones del compromiso.

En medio de la charla que entabló con sus seguidores, el español contó detalles de su vida personal y uno de ellos le preguntó qué cuál ha sido el gol que más disfrutó hacer en su etapa como futbolista y el ilustre confirmó que fue contra Colombia.

“Yo no he sido de marcar muchos goles espectaculares, me gustó muchísimo uno que le marqué a Colombia en las Olimpiadas. Un gol muy chulo, me dio un pase Kiko, la controlé con el pecho en el borde del área y le hice una vaselina al portero”, dijo Luis Enrique en directo.

Luis Enrique aseguró que ha pasado "muchos años", pero sin duda, no olvida el gol "más lindo de su carrera". También recordó otras anotaciones contra equipos españoles y en encuentros de competencias europeas con el FC Barcelona y puntualizó que el fútbol es mucho mejor que antes.

El duelo, al cual se refiere Luis Enrique, se dio el 24 de julio del año 1992 en la Olimpiadas en el estadio Mestalla de Valencia. España y Colombia se enfrentaban en el grupo C y con imponente goleada (4-0), la roja se impuso a los cafeteros, con anotaciones del ‘Pep’ Guardiola, Kiko, Rafael Berges y Luis Enrique.

En ese momento, el equipo tricolor estaba compuesto por: Miguel Calero, José Santa, Jorge ‘Patrón’ Bermúdez, Geovanis Cassiani, Diego Osorio, Hernán ‘Carepa’ Gaviria, John ‘Pelusa’ Pérez, Harold Lozano, Víctor Aristizábal, Faustino Asprilla e Iván René Valenciano.

En ese mismo año, la selección de España conquistó la medalla de oro en la competencia, mientras que, Colombia fue eliminado en primera ronda.

