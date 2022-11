“Nos comimos el cuento de que Argentina venía a pasear a Qatar”: dura opinión de Juan José Buscalia

Este martes Arabia Saudita sorprendió, gustó y le ganó a Argentina en el Mundial Qatar 2022 , por el grupo C, dando una demostración de buen fútbol y “justica” en le debut de ambas selecciones, en el que los saudís vencieron, contra todo pronóstico, 2-1 a la Albiceleste de Lionel Scaloni, quien, ahora, deberá ajustar su estrategia para soñar con un cupo a octavos.

Así lo expresó el periodista de Blu Radio Juan José Buscalia, quien no ocultó su sentir y se abrió como hombre de fútbol, hincha argentino y conocedor del balonpié. Admitió que también, como muchos, cayó en “el engaño de los europeos”.

Publicidad

“Nos vienen diciendo desde hace un año, desde el sorteo, que Argentina va a sacar nueve puntos, que es gran favorito, que Argentina le va a pasar por encima a todos, porque está Messi y es su último Mundial. Argentina hoy fue un desastre”, comentó en Mañanas Blu.

Para Buscalia, el primer gol de la Albiceleste fue un “penal regalado”, que se dio tras una falta en el área y que Lionel Messi se encargó de convertir para la parcial victoria, que luego igualaría y remontaría Arabia Saudita.

“A Argentina le regalaron un penal y, así y todo, perdieron contra Arabia Saudita”, lo que calificó, incluso, como uno de los mayores “papelones” que su selección ha hecho en la historia de los mundiales, pues, añadió, hubo momentos en los que los jugadores caminaban y miraban para el piso.

“Arabia Saudita no será campeona del mundo, hoy le ganó a la Argentina con fútbol, con táctica. En la previa nos comimos el verso de que veníamos a pasear a Qatar, paseando no le ganas a nadie, tenés que jugar al fútbol, apretar los dientes, jugar de acuerdo a tu esencia, con buenos jugadores, pero con la entrega de los árabes (…) Así no se puede ganar el Mundial”, insistió.

Publicidad

Buscalia aseveró que los saudís “le demostraron a la Argentina que, si crees que venís a un desfile de modas, te devuelves en 10 días”. Ahora, recalcó, se vienen los partidos contra México y Polonia y si no reaccionan a tiempo, les podría costar su pase a la siguiente fase.

Escuche la opinión completa de Juan José Buscalia en Mañanas Blu: