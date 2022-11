Cristiano Ronaldo aseguró que Messi es un jugador "mágico" e "increíble", al cual respesta mucho

Con las miradas del mundo puestas en Doha, Qatar, por el inicio de la Copa del Mundo de la Fifa, la noticia deportiva en Europa sigue siendo Cristiano Ronaldo que recientemente se "destapó" y expresó su incoformidad en el Manchester United.

No obstante, en esa misma entrevista que el portugués le ofreció al periodista Piers Morgan habló detalles de su vida personal y sus sensaciones a futuro. Cuando le preguntó sobre su opinión por Lionel Messi y la rivalidad de los últimos años solo pudo responder su admiración y respeto a su colega de profesión.

Publicidad

"Increíble, mágico, top player. Como persona... Compartimos la cima durante 16 años, tengo una gran relación con él. No somos amigos, pero es como un compañero de equipo. Lo respeto mucho por la forma en que siempre habla de mí", expresó.

Cabe recordar que Georgina Rodríguez, esposa del astro portugés, también es argentina, por lo que su respesto a Messi creció desde que está a salud, ya que, la mujer le enseñó lo mayor posible de la cultura de la albiceleste. Además, para Ronaldo es, junto a Zidane, de los jugadores que más ha hecho en el fútbol.

"¿Cenar con él? ¿Porque no? Me encanta conocer gente, compartir cosas, ideas, aprender, nuevos pensamientos... Sin duda lo haré en unos años", dijo Ronaldo.

Ante la hipotética pregunta de Morgan si se presentaba una final del Mundial entre Messi y él con victoria para Portugal, se retiraría, dijo que sí.

Publicidad

No obstante, el astro portugués aseguró que por el momento no ve su retiro cercano, pero considera que al menos hasta los 40 años no será una opción viable en su carrera.

Portugal ya está en suelo qatarí para disputar el Mundial de la Fifa. Los rojos deberán enfrentar a Uruguay, Ghana y Corea del Sur a partir del jueves, 24 de noviembre.

Publicidad

Le puede interesar: 'El Camerino'