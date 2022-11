Cristiano Ronaldo lidera acción de apoyo a niños sirios

Cristiano Ronaldo ha publicado en sus espacios en las redes sociales una foto con su hijo de cinco años sosteniendo la foto de Ayman, un niño refugiado sirio apasionado por el fútbol, informa la ONG.

Según informa Save the Children, "Ayman nació cuando comenzó la guerra de Siria y el conflicto tuvo un efecto devastador en su vida. Ayman casi no hablaba. Fue testigo de cosas que ningún niño debería ver: hombres armados rompiendo puertas, cadáveres tendidos en la calle, edificios destruidos...".



"Su familia huyó a la frontera de Jordania donde se unieron a decenas de miles de familias sirias en el campo de refugiados de Za'atari. Allí, sus padres inscribieron a Ayman en uno de los jardines de infancia que Save the Children tiene para los niños refugiados", agrega.



#SaveSyriasChildren like 5 yr old Ayman* who loves playing football like Cristiano Junior. https://t.co/2h933AMEse pic.twitter.com/aMq6LOnYay — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 13, 2016

Gracias a Save the Children, "poco a poco Ayman empezó a hablar. Además, resurgió su amor por el fútbol, un deporte que le ayudó a relacionarse con otros niños".



Cristiano Ronaldo ha utilizado las redes sociales "para que el mundo no pierda la atención en todo lo que está sufriendo la infancia con esta guerra".



Con 200 millones de seguidores en redes sociales, el delantero portugués es el deportista más seguido del mundo.



"Con la ayuda de Ronaldo queremos poner la atención en los niños de la guerra de Siria. Muchos como Ayman no han conocido otra cosa que la guerra. Dentro de Siria, hay más de 250.000 niños viviendo en zonas sitiadas y privados de alimentos, medicamentos básicos y agua potable", afirma Andrés Conde, director general de Save the Children.