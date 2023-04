¿Cuántas veces ha sido local Atlético Nacional por Copa Libertadores fuera del Atanasio Girardot?

El compromiso entre Atlético Nacional y Melgar de Perú, que se jugará este jueves en Barranquilla por la segunda fecha de la fase de grupos , será la quinta edición de la Copa Libertadores en la que el equipo verdolaga juegue, como local, por fuera de su habitual casa: el Atanasio Girardot.

La primera ocasión en la que Nacional fue local por el mencionado torneo internacional, fuera de Medellín, fue en la edición de 1989, en la que terminó logrando el título continental.

El partido que jugó fuera del Atanasio en esa oportunidad fue, precisamente, el de la final ante Olimpia de Paraguay, el cual se jugó en El Campín de Bogotá, debido a que el Atanasio no contaba con la capacidad mínima exigida por la Conmebol.

Un año más tarde, en la edición de 1990, Atlético Nacional fue local en la ciudad chilena de Santiago. En esta ocasión, lo hizo en los cuartos de final del torneo, en un compromiso que terminó jugándose fuera de Colombia debido a las amenazas contra su vida que recibió el central del juego. Ese año, avanzó a semifinales y, también en el estadio Nacional, se midió ante Olimpia, que terminó eliminándolo.

Al año siguiente, en 1991, Atlético Nacional fue local en dos países diferentes al suyo: Venezuela y Estados Unidos. En el primero jugó vs. América de Cali (en San Cristóbal) por fase de grupos, en octavos de final vs. Liga de Quito, en cuartos nuevamente vs. América y en semifinales vs. Olimpia; en el segundo, se enfrentó a Táchira y Marítimo, ambos en Miami.

Finalmente, el antecedente más reciente de Atlético Nacional jugando por Copa Libertadores fuera del Atanasio, siendo local, data de 2021, cuando ofició como anfitrión en el Hernán Ramírez Villegas de Pereira ante Universidad Católica de Chile y El Nacional de Paraguay, y ante Argentinos Juniors en el estadio Manuel Ferreira de Paraguay.

