Dani Olmo resuelve rumores de Lucho Díaz en el Barça: “A mí me gusta jugar con los mejores”

Dani Olmo, atacante del FC Barcelona, no se guardó los elogios este miércoles cuando le preguntaron por la posibilidad de tener como compañeros a Luis Díaz (Liverpool) y Nico Williams (Athletic Club). Durante su visita al campus que lleva su nombre en Terrassa, su ciudad natal, Olmo dejó claro que le encantaría jugar con cualquiera de los dos extremos, a quienes definió sin rodeos como “dos ‘top’ mundiales”.

Aunque la foto junto a Luis Díaz en Ibiza levantó sospechas, el jugador del Barça no quiso dar demasiados detalles. “Sí lo hicimos, me lo guardo para nosotros, fue una conversación privada”, comentó sobre el encuentro con el colombiano. Eso sí, se deshizo en elogios: “A Luis no lo conocía, es una grandísima persona y, como jugador, creo que todos lo sabemos. No hay duda de que es un crack, y en el Barça tienen que estar los mejores”.

Con respecto a Nico Williams, a quien conoce bien por su paso en la selección española, también fue claro: “Ha demostrado en el Athletic y la selección que tiene nivel de sobra para jugar en el Barça”. Sin embargo, admitió que es comprensible que el jugador tenga dudas por los problemas de inscripción que vivió el club el año pasado. “Está claro que las dudas pueden existir por lo que pasó el año pasado, pero al final todo se soluciona. Yo tuve la máxima confianza en el club y pude jugar, que es lo importante”, explicó.

Luis Díaz llegaría al Barça Foto: AFP

No teme la competencia, la disfruta

Aunque la llegada de alguno de estos jugadores significaría más competencia directa para Olmo, eso no parece quitarle el sueño. “Esto es el Barça, el mejor club del mundo, y siempre hay competencia. Pero esta competencia nos hará mejores y nos hará ganar títulos”, aseguró. Incluso se mostró dispuesto a asumir nuevos roles en la cancha, como el de ‘falso 9’, si así lo requiere el equipo.

De cara a la próxima temporada, el español fue claro: repetir lo hecho es el verdadero reto. “Lo más difícil del deporte no es ganar, sino repetirlo, y ese es el objetivo”, concluyó con ambición. El Barça, según él, sigue siendo el equipo a vencer.