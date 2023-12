David Ospina elogió a James Rodríguez: "Cuando se pone la camiseta de la Selección es diferente"

La Selección Colombia protagonizó una vibrante remontada el sábado, 16 de diciembre, al vencer 3-2 a México en un amistoso disputado en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum. Sin embargo, la atención no solo se centró en el resultado, sino también en el regreso del arquero David Ospina, quien fue titular y jugó los 90 minutos del encuentro.

En la rueda de prensa posterior al juego, David Ospina expresó su alegría por volver a defender los colores de la tricolor y no pasó por alto la destacada actuación de James Rodríguez, a pesar de no estar convocado para este compromiso.

"Orgulloso de lo que viene haciendo James Rodríguez, del momento en el que está. Cuando se pone la camiseta de la Selección es diferente, aporta mucho, con su liderazgo siempre quiere ganar y eso lo ven los muchachos", elogió el guardameta antioqueño.

Además, David Ospina también compartió la mentalidad ganadora que comparten con jugadores veteranos como Juan Guillermo Cuadrado y Radamel Falcao García, destacando la ambición de siempre ir a ganar. "Viene una buena camada y un gran cuerpo técnico que nos está dirigiendo. Solo resta creer porque tenemos el potencial en cada uno de nosotros", afirmó el arquero.

Néstor Lorenzo ha demostrado ser exitoso, con un impresionante invicto de 16 encuentros, incluyendo 11 victorias y cinco empates. Cerrando el 2023 con broche de oro, según muchos fanáticos.

Cabe recordar que este encuentro marcó el regreso de Ospina bajo los tres palos de la Selección, después de su última aparición el 19 de noviembre de 2022 en el partido amistoso contra Paraguay.

