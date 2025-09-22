Dayro Moreno ilusiona a Once Caldas luego de 2 décadas: se definen las 'semis' de la Sudamericana

La Copa Sudamericana 2025 entra en su recta decisiva y uno de los protagonistas indiscutibles es el Once Caldas, que de la mano de Dayro Moreno se ilusiona con revivir sus noches más gloriosas. Dos décadas después de la histórica Libertadores de 2004, el delantero de 40 años vive una segunda juventud y se ha convertido en la gran figura del certamen.

El atacante, único sobreviviente de aquella gesta, viene de marcar dos goles en la victoria 2-0 sobre Independiente del Valle en Quito, que prácticamente aseguró el paso a semifinales. Antes había brillado en Buenos Aires con otro doblete ante Huracán, confirmando que atraviesa un momento de gracia: ya suma diez tantos en el torneo y es el máximo artillero de la competencia.

“Estoy pasando lo mejor de mi vida, fruto del trabajo y del sacrificio”, reconoció Moreno, que volverá a ser el centro de atención en el Palogrande de Manizales. El técnico Hernán Darío Herrera, sin embargo, advirtió que el éxito no depende solo del ídolo: “Este es un equipo, no es individualidades, no es solo Dayro Moreno”.



La segunda juventud de Dayro

El presente del delantero es tan prometedor que incluso fue convocado a la Selección Colombia en la reciente doble fecha de eliminatorias, con el sueño de llegar al Mundial de 2026. Su rendimiento lo ha devuelto al radar internacional y lo posiciona como ejemplo de vigencia en un fútbol cada vez más competitivo.

La motivación es evidente: Dayro quiere cerrar su carrera con broche de oro, y el Once Caldas busca instalarse nuevamente en la élite continental. La hinchada de Manizales, ilusionada, espera colmar el estadio para acompañar a su “hijo pródigo” en una campaña que recuerda a la del título de hace 21 años.



El jugador del Once Caldas será promesa para las eliminatorias del Mundial 2026 Foto: EFE

Estadio vacío y trampolín a la Libertadores

Mientras en Manizales la pasión crece, otras llaves de cuartos ofrecen matices distintos. Universidad de Chile recibirá a Alianza Lima en Coquimbo, pero a puerta cerrada tras la sanción que castigó a sus hinchas por los disturbios en Avellaneda. Esa ausencia de público puede beneficiar al equipo peruano, que ya eliminó a Boca Juniors en La Bombonera y a Gremio en Porto Alegre.

En Brasil, tanto Atlético Mineiro como Fluminense apuestan a la Sudamericana como camino alterno hacia la Libertadores 2026. El Flu deberá remontar un 1-0 ante Lanús en Río de Janeiro, mientras que el Galo buscará cerrar en casa la serie contra Bolívar, luego de un empate 2-2 en La Paz.

La definición de semifinales promete emociones intensas, pero en Colombia todos los ojos están puestos en Dayro Moreno, el hombre que mantiene viva la ilusión de ver al Once Caldas otra vez entre los grandes del continente.