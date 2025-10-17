Defensa del Arsenal coquetea con convocatoria de la Selección Colombia

Una vez más, la novela del defensa colombo-español Cristhian Mosquera volvió a tomar fuerza ad-portas del Mundial 2026. Hace meses se ha hablado de la posibilidad de que, vista la camiseta de la Selección Colombia, pese su proceso con las inferiores de España en los últimos años.

El defensor se encuentra militando en la Premier League con la camiseta del Arsenal, que llegó tras un gran nivel como titular en el Valencia y pedido por el técnico español Mikel Arteta. De hecho, ha estado convocado en la selección de España Sub-21. Pero en diálogo con ‘The Ahletic’, volvió a toca la puerta de Colombia y dijo que “no está cerrado a la posibilidad”.

“Cuando tenía 14 o 15 años, España me contactó. En ese momento, no recuerdo haber tenido ninguna conversación con Colombia. Por ahora, he seguido mi proceso habitual con España. Pero no le cierro las puertas a nadie. Intento seguir con mi día a día en mi club y dejar que las puertas se abran cuando sea necesario”, dijo.

Cristhian Mosquera se acerca al Arsenal // Fotos: AFP y Arsenal

Él nació en España, pero sus padres tienen una gran cercanía con Colombia, tanto así que meses atrás confesó ser fan del Desafío, asegurando que es su serie favorita y que nunca se perdía algún episodio.



"Estoy viendo uno que se llama 'El Desafío' de Colombia. No me lo pierdo, buen show", dijo el defensa en su presentación con los 'Gunners' de la capital inglesa. Palabras que causaron una ola de expectativa en redes sociales de la posibilidad de que pueda vestir la camiseta de la Selección Colombia, pues si bien nación en España, sus padres son colombianos y desean verlo con la tricolor puesta.

Hace meses, desde la FCF aseguraron que en un momento se intentó contactar con él para que hiciera parte del proceso y él se negó rotundamente, asegurando que su objetiva era vestir la camiseta de España.