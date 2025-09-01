Publicidad

Deportes  / Fútbol

Dura advertencia: todos los partidos deben seguir sin VAR en casos excepcionales

El Comité de Árbitros insistió que un partido debe jugarse de manera convencional sin el VAR, si este tiene fallas técnicas. Esto, tras informar previamente a los clubes.

VAR_AFP.jpg
VAR
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 11:44 a. m.

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) recordó este lunes que el protocolo FIFA contempla que en situaciones excepcionales, como la ocurrida anoche en el Rayo Vallecano-Barcelona, en el que un problema técnico impidió el funcionamiento correcto del VAR, el partido debe proseguir de manera convencional sin este, tras informar previamente a los clubes.

"Pese a haberse tratado de una causa ajena al CTA al habernos vistos desprovistos de servicio técnico para poder desarrollar el sistema VAR durante el partido, estamos a la total disposición y colaborando activamente con Mediapro para poder ayudar en la subsanación de los motivos que generaron dicha caída del sistema", señaló el organismo en una nota aclaratoria.

Tras el partido jugado en Vallecas (1-1), el Grupo Mediapro explicó que un problema técnico relacionado con el sistema eléctrico, cuyas causas no han podido determinarse, impidieron el correcto funcionamiento del VAR durante la primera parte, en la que se señaló un penalti a Lamine Yamal que no pudo ser revisado.

310569_BLU Radio. Árbitro en el Mundial de Rusia 2018 / Foto: AFP.
BLU Radio. Árbitro /
Foto: referencia AFP

Mediapro indicó que a pesar de los esfuerzos realizados por todo el equipo técnico del operativo, no fue sido posible desarrollar correctamente el servicio, que se ha restableció con normalidad durante la segunda parte.

El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, se mostró respetuoso con la actuación arbitral, pero crítico por la situación vivida durante el partido, con incertidumbre por jugar momentos con VAR y en otros sin él, como cuando se produjo la acción del penalti sobre Lamine Yamal.

Isi Palazón, jugador del Rayo, aseguró a sus compañeros que en el descanso el árbitro Mateo Busquets, del comité balear, se disculpó por la señalización del penalti que ponía en ventaja al Barcelona tras ver la repetición en el vestuario. En el momento de la jugada no pudo ser asistido por los árbitros de VAR.

