El año de Linda Caicedo, un talento que enamoró al mundo

Linda Caicedo Alegría (Calí, 2005), delantera del Real Madrid, pasea el nombre de Colombia en el año 2023 y se he convertido en una de las figuras referentes del fútbol mundial. Su habilidad, su rapidez a la hora de encarar y enfilar la portería rival han puesto su talento en el podio del fútbol latino. Los reconocimientos públicos le llegan en medio de una lesión de tobillo.

Golden Girl 2023 a mejor jugadora sub '21 del mundo, nominaciones al premio The Best de FIFA junto a las españolas Jennifer Hermoso y Aitana Bonmatí, y al premio Puskas por su gol ante Alemania en el último Mundial, Linda Caicedo es además uno de los grandes iconos publicitarios del Real Madrid, tras ser elegida en el anuncio audiovisual que promociona la imagen de Cantabria Labs, patrocinador del club.

Linda Caicedo ha sido figura con Colombia en el Mundial Foto: AFP

A pesar de estar viviendo un momento dulce en su carrera actualmente la jugadora lleva un mes alejada de los terrenos de juego. Una acción fortuita con la guardameta blaugrana Cata Coll en el Clásico ante el FC Barcelona le obligó a abandonar el terreno de juego en el minuto 88 de partido. Una lesión que todo apunta a que le apartará del equipo algunas semanas más.

Un comienzo fructífero

La llegada de la delantera al club blanco hace escasos diez meses fue sin duda uno de los fichajes más sonados del año en el fútbol femenino. El Real Madrid, con apenas 4 años de antigüedad en la sección femenina, llegaba a un acuerdo de tres años con la joven promesa del América de Cali (Colombia) el pasado mes de febrero.

Desde su incorporación al equipo, Caicedo lo ha jugado prácticamente todo y se ha convertido en una pieza clave para las jugadoras que dirige Alberto Toril. Este año suma entre las dos temporadas 4 goles y 10 asistencias, muchas de estas intervenciones en duelos importantes ante rivales como el Levante o el Madrid CFF.

Además de ser semifinalista de la Copa del Rey con el Real Madrid y lograr la segunda posición en La Liga F con el Real Madrid, Linda también logró alcanzar hitos con su selección.

Linda Caicedo Foto: AFP

Un mundial "de récord"

Caicedo fue clave para Colombia en la pasada Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda. Las cafeteras consiguieron el mejor resultado de su historia en la competición alcanzando los cuartos de final, donde cayeron derrotadas ante Inglaterra.

Uno de los tantos más sonados de la jugadora fue su gol ante Alemania en la fase de grupos del mundial femenino. Tras regatear a dos rivales en un lateral del área con un solo movimiento, la colombiana puso el balón en la escuadra que, junto con el gol de su compatriota Manuela Vanegas, ayudó a sumar tres puntos y más tarde clasificarse para octavos de final a pesar de caer ante Marruecos.

Más tarde vencieron a Jamaica, una de las sorpresas de la competición, y acabó cayendo ante Inglaterra (2-1), que después sería semifinalista.

Lo más reciente

Por el momento, la jugadora atraviesa un proceso de recuperación. Su baja, unida a la de otras jugadoras blancas, ha afectado en el rendimiento del equipo en el campo.

El cuadro dirigido por Alberto Toril atraviesa una mala racha en cuanto a resultados y lesiones. Desde la abultada derrota ante el Barcelona (5-0) en Montjuic, el Real Madrid quedó afectado.

El golpe en Barcelona se replicó en Gotemburgo 4 días más tarde con una derrota inesperada ante el Häcken. Y a pesar de vencer al Sporting de Huelva la siguiente jornada liguera, la derrota ante el Sevilla en el estadio Alfredo Di Stéfano y la posterior en París ponen las cosas complicadas al Real Madrid.

Caicedo se ha perdido todos los partidos posteriores al clásico y la realidad es que el Real Madrid echa de menos a la jugadora de Cali. Se espera que la colombiana vuelva a los terrenos de juego a partir del próximo año.

Una figura exponencial

La jugadora cuenta en sus redes sociales con más de 800.000 seguidores, y se ha convertido en una figura de total referencia en el fútbol femenino. Además, es imagen de varias campañas publicitarias, como Adidas. Y uno de los principales patrocinadores del club ha elegido a Linda Caicedo como imagen de su nueva campaña “Train Your Skin”, que se enmarca en su objetivo de concienciación sobre la importancia de cuidar la salud de la piel.

La colombiana participa en un spot en colaboración con Cantabria Labas junto a sus dos compañeras de equipo Caroline Moller y Hayley Raso vistiendo la camiseta del equipo blanco.

