El baile que le dio a Luis Díaz al 'Cuti' Romero en amistoso vs. Tottenham

Emoción en Múnich con la llegada del colombiano Luis Díaz, quien en pocos días ha conquistado a los hinchas bávaros con su excelente nivel deportivo y este jueves, 7 de agosto, disputó su primer partido como titular en el Allianz Arena vs. Tottenham en donde fue protagonista.

Pero la jugada que dejó hablando a todo el mundo fue vs. el argentino ‘Cuti’ Romero a quien dejó al centro tirado, pese a que este intentó pegarlo dos patadas en el forcejeo, aun así, el guajiro demostró su habilidad con el control de la pelota y salió con tranquilidad de esta jugada.

El video ha generado miles de reacciones, muchas positivas para el colombiano al demostrar su talento el terreno de juego y dejar su 100 % en este tipo de compromisos, esperando que siga con ese ritmo cuando comience oficialmente la Bundesliga.

😡patadota del Cuti y jugadota de Luis Díaz 👌🏻 pic.twitter.com/GYzokwMxPe — videos1234 (@videcolombia1) August 7, 2025

El Bayern de Múnich goleó este jueves al Tottenham (4-0) y se proclamó campeón de la duodécima edición de la Copa Telekom disputada en el Allianz Arena (Alemania) y consigue así su segunda victoria de la pretemporada 2025-26.

El equipo dirigido por el entrenador belga, Vincent Kompany, ganó por 4-0 al conjunto inglés vigente campeón la pasada temporada de la Liga Europa, con goles de Harry Kane, Kingsley Coman, Lennart Karl y Jonah Kusi-Asare.

El colombiano Luis Díaz, convertido en una de las principales atracciones del duelo de pretemporada que ganó como local el sábado su nuevo equipo, el Bayern Múnich, ante el Olympique de Lyon francés (2-1), dejó "motivos de alegría" para el club bávaro, indicó la prensa deportiva alemana este domingo.

"La primera aparición del colombiano con la camiseta del Bayern Múnich dio motivos para la alegría", señaló en su crónica sobre el debut de Díaz en el equipo más laureado del fútbol alemán el semanario deportivo 'Kicker'.