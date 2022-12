El Barcelona no puede con la Real Sociedad y se aleja del líder Real Madrid

El brasileño William José y el argentino Leo Messi fueron los autores de los goles en el empate a uno del FC Barcelona (2º) en la cancha de la Real Sociedad (5º), un resultado que aleja al conjunto culé a 6 unidades del Real Madrid a una semana del 'Clásico'.



El Barça, que no gana en Anoeta desde 2007, recibirá al Real Madrid el sábado en la 14ª fecha como segundo clasificado, empatado a 27 puntos con el Sevilla.



El delantero William José adelantó al conjunto vasco (53), pero Messi acudió a rescatar a los suyos con el gol del empate sólo seis minutos después (59).



El gafe del Barça en San Sebastián vivió un nuevo capítulo, y pudo haber sido peor el resultado para sus intereses si el árbitro no hubiese anulado un gol legal a Juanmi por considerar que estaba en fuera de juego. Además, el mexicano Carlos Vela estrelló un balón en el poste (83).



El Atlético de Madrid alcanzó la cuarta plaza, que otorga derecho a disputar la Liga de Campeones, merced a su triunfo en la cancha de Osasuna 3-0, con un gol del uruguayo Diego Godín.



Los hombres del argentino Diego Simeone cortaron una racha de dos derrotas consecutivas (tres en cuatro partidos) superando al conjunto de Pamplona, vicecolista, y al que no le ha servido de revulsivo el cambio de entrenador. Desde que Joaquín Caparrós sustituyó a Enrique Martín el Osasuna ha perdido sus dos partidos disputados.



El conjunto local falló un penal detenido por el arquero esloveno Jan Oblak, lo que incentivó los ánimos de los 'colchoneros', que se adelantaron con un cabezazo del capitán 'charrúa' (36). El delantero francés Kevin Gameiro (37), y el belga Yannick Carrasco (90) sentenciaron para el club madrileño.



El Atlético está aún a 9 puntos de sus vecinos del Real Madrid, líderes del campeonato, y a tres del Barça.



El penal desperdiciado por Roberto Torres (14) fue provocado por el central uruguayo José María Giménez. Antes, Gameiro había avisado con un remate al poste. Pero en su segunda ocasión el galo no desaprovechó el mano a mano con el arquero local en el que le dejó un pase del argentino Ángel Correa.



El Atlético reclamó un penal que pareció claro por mano de un jugador osasunista en el 68, pero fue Carrasco, en estado de gracia, el que finiquitó el partido con un derechazo raso cruzado.



Horas antes, el Alavés (13º) dio la sorpresa al ganar 2-0 en la cancha del Villarreal (5º), un triunfo que le sirve para alejarse de los puestos que conducen a la segunda división.



En El Madrigal, un estadio que no había visto perder al 'Submarino Amarillo' esta temporada, el Alavés ganó con autoridad.



Los goles de Ibai Gómez y Víctor Camarasa en el arranque (8 y 17) dejaron sin argumentos a un Villarreal que ha entrado en crisis, perdiendo los dos últimos partidos de Liga y empatando 1-1 en Zúrich en la Europa League el jueves.



Además, el Celta Vigo se impuso cómodamente al Granada por 3-1, por lo que los gallegos suben a la novena posición, mientras que los andaluces se hunden en la clasificación como colistas.



Para el Celta marcaron Iago Aspas (23), el belga Theo Bongonda (39) y el senegalés Pape Diop (90+3) y para el Granada el ucraniano Artem Kravets (87).



El sábado el líder Real Madrid ganó 2-1 en el Santiago Bernabéu al Sporting de Gijón (18º) con un doblete de Cristiano Ronaldo.





-- Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:



- Viernes:



Eibar - Betis 3 - 1



- Sábado:



Málaga - Deportivo 4 - 3



Real Madrid - Sporting 2 - 1



Espanyol - Leganés 3 - 0



Sevilla - Valencia 2 - 1



- Domingo:



Villarreal - Alavés 0 - 2



Osasuna - Atlético de Madrid 0 - 3



Celta - Granada 3 - 1



Real Sociedad - Barcelona 1 - 1



- Lunes:



(19h45 GMT) Las Palmas - Athletic



Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif



1. Real Madrid 33 13 10 3 0 36 11 25



2. Barcelona 27 13 8 3 2 33 14 19



3. Sevilla 27 13 8 3 2 24 18 6



4. Atlético de Madrid 24 13 7 3 3 28 11 17



5. Real Sociedad 23 13 7 2 4 22 14 8



6. Villarreal 22 13 6 4 3 19 10 9



7. Eibar 21 13 6 3 4 20 16 4



8. Athletic 20 12 6 2 4 16 13 3



9. Celta 20 13 6 2 5 21 23 -2



10. Málaga 19 13 5 4 4 21 19 2



11. Espanyol 18 13 4 6 3 17 17 0



12. Las Palmas 16 12 4 4 4 21 20 1



13. Alavés 16 13 4 4 5 13 16 -3



14. Betis 14 13 4 2 7 14 25 -11



15. Leganés 13 13 4 1 8 11 25 -14



16. Valencia 11 13 3 2 8 17 24 -7



17. Deportivo 10 13 2 4 7 13 23 -10



18. Sporting 9 13 2 3 8 12 27 -15



19. Osasuna 7 13 1 4 8 12 26 -14



20. Granada 5 13 0 5 8 11 29 -18