Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Presidente Petro se disculpa
Santiago Uribe

El colombiano Luis Suárez marcó gol en Champions: así fue su anotación ante Brujas

El colombiano Luis Suárez marcó gol en Champions: así fue su anotación ante Brujas

La anotación de Suárez llegó pasada la primera media hora de juego cuando, sobre la mitad de la cancha, uno de sus compañeros 'cazó' un balón de rebote.

