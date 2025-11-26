Actualizado: 26 de nov, 2025
Blu Radio Deportes Fútbol El colombiano Luis Suárez marcó gol en Champions: así fue su anotación ante Brujas
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Luis Suárez, delantero colombiano del Sporting de Lisboa, marcó gol con su equipo este miércoles en juego correspondiente a la Champions League.
La anotación de Suárez llegó pasada la primera media hora de juego cuando, sobre la mitad de la cancha, uno de sus compañeros 'cazó' un balón de rebote y, de primera, se lo cedió al espacio para que el delantero colombiano terminara definiendo ante la salida del golero del equipo belga.
Luis Javier Suárez golazooo🇨🇴🇨🇴⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/Abkavs3asM— All lucho (@Lucho28f) November 26, 2025