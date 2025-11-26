El colombiano Luis Suárez marcó gol en Champions: así fue su anotación ante Brujas

Luis Suárez, delantero colombiano del Sporting de Lisboa, marcó gol con su equipo este miércoles en juego correspondiente a la Champions League.

La anotación de Suárez llegó pasada la primera media hora de juego cuando, sobre la mitad de la cancha, uno de sus compañeros 'cazó' un balón de rebote y, de primera, se lo cedió al espacio para que el delantero colombiano terminara definiendo ante la salida del golero del equipo belga.



Así fue la anotación de Luis Suárez en Champions