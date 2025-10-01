El dato sobre Mbappé que preocupa a los hinchas del Real Madrid, pero al técnico no

Kylian Mbappé es el líder indiscutible del Real Madrid. Tanto, que el equipo de Xabi Alonso, quien, por sus declaraciones, busca un “colectivo” que trabaje al unísono, se ha vuelto dependiente del francés. La pasada temporada, el 29,7% de los goles llevaban la firma de Mbappé; y en la actual, el 56,5%. La ‘Mbappédependencia’.

Trece goles de Mbappé en los primeros nueve partidos de Liga. Inicio arrollador que contrasta con las dudas de sus primeros meses en el Real Madrid. Alejado ya el periodo de adaptación, tras su primer verano tranquilo en cuanto a rumores de traspaso y con el ‘10’ a la espalda, el francés vive su mejor momento con la camiseta blanca.

Mbappé solo se ha ido sin celebrar gol en un encuentro en lo que va de temporada. Fue contra el Mallorca, en el que marcó dos tantos pero ambos fueron anulados por fuera de juego.

En Liga ya es el máximo goleador, con dos de ventaja sobre un Julián Álvarez que ha anotado cinco de sus seis tantos en sus dos últimos partidos; una posición de privilegio que le costó alcanzar la pasada campaña, con Robert Lewandowski dominando dicha clasificación durante gran parte de las jornadas.



Y es que Mbappé suma ocho tantos en siete jornadas, en las que el Real Madrid ha marcado 16 goles; es decir, Kylian firma el 50% de los goles de todo el equipo.

Eso sí, el impacto del galo en la Liga de Campeones es aún mayor.

Mbappé gol vs. Atalanta. Foto: AFP.

El Real Madrid ha anotado siete goles en dos partidos. De ellos, cinco han sido de Mbappé, lo que hace que el porcentaje de aportación de cara a gol suba al 71,43%. Es más, hasta el minuto 83 del partido del martes contra el Kairat Almaty kazajo, cuando anotó Eduardo Camavinga, el porcentaje era del 100%.

En Almaty, Mbappé anotó su primer triplete del curso. Según datos de Opta, fue el cuarto ‘hat-trick’ de Mbappé en la ‘Champions’, tres de ellos fuera de casa, igualando el récord de Filippo Inzaghi.

El ‘10’ del Real Madrid ha dado ya a su equipo seis puntos en la Liga de Campeones, y 4,2 millones de euros en forma de premios de la UEFA -2,1 por cada victoria-.

Además, demostró, de nuevo, por qué es el único futbolista de campo que no sale del once titular.

Xabi Alonso explicó las dos suplencias de Vinícius Junior en que “hay momento para todos” e insistió en lo importante que es el descanso de los jugadores. “Nadie va a jugar todos los partidos”. Sin embargo, tras los primeros nueve, hay solo un jugador de campo -Courtois, en la portería, es indiscutible- cuyo nombre ha aparecido siempre de inicio: Kylian Mbappé.

Ni en Almaty, en una salida contra el rival, a priori, más asequible de la fase Liga de la ‘Champions’, fue momento para el descanso de Mbappé. Y que marcase los tres primeros goles, de los cinco, de la goleada del Real Madrid, le dan la razón.

En total, 788 minutos para Mbappé en lo que va de temporada. Por detrás, Aurelien Tchouaméni con 729 y Álvaro Carreras con 712. Además, Mbappé nunca ha sido sustituido antes del minuto 80 de partido.

Protagonismo en un inicio arrollador del galo de cara a portería, anotando el 56,5% de los goles del Real Madrid -13 de 23- aunque con la espina clavada de la goleada recibida el pasado sábado en el derbi (5-2).

"Nunca hay que olvidar lo que ha pasado, esta -la Liga de Campeones- es otra competición, pero hay que seguir pensando lo que pasó el fin de semana para no volver a pasar algo así" aseguró tras ganar al Kairat.

Palabras que Mbappé tendrá que reforzar sobre el terreno de juego en los próximos 30 días, en el que el Real Madrid tendrá la opción de redimirse de la dolorosa derrota del derbi en partidos de gran calado como el clásico ante el FC Barcelona o los partidos en 'Champions' ante Juventus y Liverpool.