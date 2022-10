El debut de Pinto con Cali en el clásico ante América marca la fecha 16 de la liga colombiana

Jorge Luis Pinto , exseleccionador de Colombia, Costa Rica y Honduras, comienza este fin de semana una nueva etapa en el banquillo del Deportivo Cali, que este domingo enfrenta al América de Cali en uno de los clásicos regionales que más expectativas despierta en la liga colombiana.

Pinto, conocido por su fuerte carácter y disciplina, recibe al conjunto Azucarero en medio de una crisis de resultados que lo tienen sembrado en el último lugar entre los 20 equipos que disputan el torneo del que Millonarios es líder con 28 puntos, los mismos que tiene Santa Fe.

"Aquí el que no corra, no meta (se esfuerce) y no sienta la camiseta, no va a poder jugar", anunció Pinto a las pocas horas de ser presentado como nuevo estratega.

Agregó que en el fútbol "hay principios y uno de ellos es entregarlo todo. Quiero que la afición nos ayude a construir este recambio. Nuestra intención es que el jugador del Cali salga con confianza al terreno de juego respaldado por su hinchada".

Deportivo Cali ocupa el último lugar de la clasificación con 8 puntos de 45 posibles. A 20 de Millonarios.

América de Cali, dirigido por el costarricense Alexandre Guimaraes, tiene 23 enteros a un punto del Unión Magdalena, que es octavo y cierra la lista de los ocho equipos que pasan a la siguiente ronda.

Los otros son, al menos de momento, Millonarios (28), Santa Fe (28), Atlético Nacional (27), Águilas Doradas (26), Deportivo Pasto (26), Deportivo Pereira (25) e Independiente Medellín (25).

También es centro de atención el encuentro entre Atlético Nacional y Águilas Doradas. Ambos necesitan sumar para seguir entre los elegidos para disputar el título del segundo semestre.

Junior, duodécimo de la clasificación, visitará al Atlético Bucaramanga. Ambos tienen 21 puntos y hacen cuentas para meterse entre los mejores ocho a falta de cuatro fechas para el fin de la fase regular.

La jornada comienza este viernes con los juegos Envigado-Patriotas y Jaguares ante La Equidad.

. Partidos de la jornada 16 de la liga colombiana:

08.10: Cortuluá-Once Caldas y Deportivo Pasto-Deportes Tolima.

09.10: Atlético Nacional-Águilas Doradas, Deportivo Cali-América de Cali y Atlético Bucaramanga-Junior.

10.10: Unión Magdalena-Independiente Medellín y Alianza Petrolera-Independiente Santa Fe.

19.10: Millonarios-Deportivo Pereira.

