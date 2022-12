El ELN no muestra la misma voluntad política de las Farc: MinInterior

El ministro señaló que no se puede seguir dilatando una determinación que está en manos del ELN para buscar la salida negociada al conflicto armado el cual lleva más de 50 años en el país y que han generado miles de víctimas de la violencia.

“No podemos darnos el lujo de dilatar la decisión de ponerle fin a este conflicto que nos costaría mucho más víctimas, a mí personalmente me parece que no vale la pena teniendo esta oportunidad como víctima que yo he sido de este conflicto, victima directa del Ejército de Liberación Nacional, de dicho sea de paso, no ha demostrado la misma decisión de entrar en una negación política que han mostrado las Farc hasta el momento”, aseguró.

En el marco del evento 'El papel de la industria Minera en el Posconflicto' del Congreso Nacional de Minería, el titular de la cartera política agregó que no vale la pena que la sociedad siga en un círculo vicioso basado en el miedo, en el rencor y en el odio que los opositores de la paz quieren generar, y que esta oportunidad que brindan los diálogos de La Habana sirven como punto de partida para crear un circulo basado en la prosperidad y la equidad para todos los colombianos

Escuche en este audio más información sobre:

-La Corte aplazo de nuevo aprobación de parejas entre el mismo sexo.

-La Unión Europea anunció un fondo de cooperación a Colombia por 90 millones de Euros.

-En las calles de Pedernales la Corporación Nacional de Telecomunicaciones de Ecuador tiene en este momento disponibilidad de teléfonos y wifi gratis para que los damnificados en este país puedan comunicarse con sus familiares.

-Ya fue instaurada en la Defensoría del Pueblo del Guaviare la denuncia formal contra las Farc por la supuesta exigencia de vacunas a los transportadores para el ingreso de alimentos escolares a colegios de esa región del país.

-Durante cuatro horas y al menos por 40 días será el racionamiento eléctrico en Caracas y otros nueves estados de Venezuela.

-Denuncian irregularidades en contrato de medicamentos de la EPS Capital Salud y la empresa S&M Colombia UT; cerca de 1 millón de personas no tienen los medicamentos necesarios por el incumplimiento y la inhabilidad de entrega de suministros de la unión temporal a la entidad prestadora de Salud.